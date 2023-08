SKN-Verstärkung: Aus Australien nach St. Pölten

„Aussie-Power“ für die Königsklasse! Mit der erfahrenen Ella Mastrantonio wird künftig eine Australierin das Mittelfeld der spusu SKN Frauen verstärken.Die ehemalige Teamspielerin (31) sammelte bereits internationale Erfahrung in Englands und Italiens höchster Spielklasse, kickte zuletzt in ihrer Heimat bei Perth Glory FC.



"Ich bin sehr glücklich und freue mich, Teil der SKN Familie zu sein. Ich hoffe, bei vielen Erfolgen des Vereins beitragen zu können und kann es kaum erwarten, loszulegen", freut sich Mastrantonio auf die Saison bei ihrem neuen Arbeitgeber. Und auch SKN-Trainerin Liese Brancao ist von der St. Pöltner Neuerwerbung überzeugt: "Ella ist eine Spielerin mit sehr viel internationaler Erfahrung. Ihre technischen Qualitäten werden uns sicher helfen".

Europa-Erfahrung in Italien und England gesammelt

Seit vergangener Woche läuft die Spielzeit 2023/24, doch die Wölfinnen des spusu SKN St. Pölten sind auf dem Transfermarkt nochmals fündig geworden. Die australische Mittelfeldspielerin Ella Mastrantonio wechselt aus ihrer Heimat in die niederösterreichische Landeshaupstadt. Zuletzt kickte sie bei Perth Glory FC in der höchsten Frauenliga Australiens. Die Mittelfeldspielerin war in den letzten Jahren in Europa aktiv, spielte bei Bristol City in Englands höchster Liga sowie mit Lazio und Pomigliano in Italiens Serie A. Auch im Dress der australischen Nationalelf absolvierte Mastrantonio einige Begegnungen, ihren einzigen Teamtreffer erzielte sie für die "Matildas" 2008, beim 6:0-Erfolg über Singapur.

Am Samstagnachmittag bestreiten die St. Pöltnerinnen ihr Heimdebüt, empfangen um 14 Uhr am Trainingsplatz der NV Arena die Vienna. Das Match ist übrigens live in ORF Sport+ zu sehen.