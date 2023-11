SKN: Regen spült Spitzenspiel weg

Jetzt geht's ins Ligafinale. Nach der vorletzten Länderspielpause des Jahres - mit zwei österreichischen Siegen in der Nation's League - kehrt die Admiral Frauen Bundesliga zurück - und wie! Im Fokus des vorletzten Hinrundenpieltags stünde an sich das Topspiel zwischen Tabellenführer spusu SKN St. Pölten und dem punktgleichen Verfolger SPG SCR Altach/FFC Vorderland. Doch das Match wurde aufgrund der anhaltenden Regenfälle verschoben, soll am 26. November (Beginnzeit noch offen) nachgeholt werden.

Richtungsweisendes in Linz

Eröffnet wird der achte Spieltag am Samstag, mit dem Heimspiel des FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen gegen SoccerCoin USV Neulengbach (Anpfiff um 11 Uhr, ÖFB TV). Beide Teams mussten vor der Länderspielpause eine Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Niederösterreich (zuletzt mit einer 0:1-Niederlage gegen Sturm Graz) halten mit aktuell neun Punkten auf Platz fünf, während die Linzerinnen mit sieben Zählern auf Rang sieben lauern und mit einem Heimerfolg an Neulengbach vorbeiziehen können. „Kleinmünchen ist gut drauf, hat gegen Sturm und St. Pölten jeweils nur mit 0:2 verloren“, weiß USV-Sportchef Mario Graf. Die historische Bilanz spricht klar für Neulengbach, das jüngste Aufeinandertreffen endete allerdings mit einem 0:0.

Ein Gipfeltreffen in der Steiermark

Die zweite Samstagspartie steigt in der Steiermark zwischen dem SK Sturm Graz und dem First Vienna FC 1894 (17.30 Uhr, ÖFB TV). Die Grazerinnen gewannen die letzten beiden Ligaspiele jeweils zu Null und zogen in den vergangenen fünf Saisonspielen nur gegen Meister St. Pölten den Kürzeren. Auf dieselbe Bilanz blicken auch die Wienerinnen zurück, die ebenfalls vier der letzten fünf Ligaspiele gewinnen konnten und nur im Heimspiel gegen Altach ohne Punkte blieben.

Austria am Weg aus der Krise?

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet der FK Austria Wien mit dem ÖFB TV- Highlight-Spiel gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (11:00 Uhr, ÖFB TV). Es ist das Premieren-Duell zwischen den Veilchen und dem Aufsteiger aus Vorarlberg. Die Austrianerinnen sind mit 20 erzielten Treffern hinter dem Spitzen-Duo aus St. Pölten (27) und Altach (25) das Team mit der drittbesten Offensive und können mit einem Heimsieg wieder in die obere Tabellenhälfte aufrücken. Der Tabellenachte aus Lustenau wartet seit dem 1:0-Auswärtserfolg in Neulengbach Mitte September auf einen Erfolg und kann bei einem Sieg in Wien-Favoriten zum Siebten aus Linz aufschließen.

Sonntagskracher in St. Pölten wird am 26. November nachgetragen

Das Topspiel der Runde zwischen dem amtierenden Doublesieger und TabellenführerSKN St. Pölten Frauen und der SPG SCR Altach/FFC Vorderland ist abgesagt worden. Die für Sonntag, 12.45 Uhr, in der NV Arena angesetzt gewesene Partie wurde am Freitag aufgrund anhaltender Regenfälle auf 26. November verschoben. Gespielt wird voraussichtlich um 12.45 Uhr.

Beide Teams stehen mit der maximalen Punkteausbeute von 21 Zählern an der Tabellenspitze, lediglich das um einen Treffer bessere Torverhältnis lässt den amtierenden Meister vor die Vorarlberger rücken.

In der Vorsaison waren die Vorarlbergerinnen das einzige Team, das St. Pölten durch einen Treffer von Teamstürmerin Eileen Campbell besiegen und den Wölfinnen damit die historisch erste Bundesliga-Niederlage seit fünf Jahren zufügen konnte.

Vorentscheidung im Abstiegskampf

Beendet wird der achte und vorletzte Spieltag der Hinrunde mit dem Duell zwischen dem FC Wacker Innsbruck und dem FC Bergheim (13:00 Uhr, ÖFB TV). Es ist zugleich das Aufeinandertreffen des Tabellenschlusslichts aus der Tiroler Landeshauptstadt mit dem Vorletzten aus Bergheim. Die Tirolerinnen warten noch auf die ersten Punkte in dieser Saison, Bergheim hält nach dem Heimsieg über Lustenau/Dornbirn Anfang Oktober bei drei Zählern.

Die nächste Runde

Samstag, 11.00 Uhr: BW Linz/Kleinmünchen - Neulengbach; 17.30 Uhr: Sturm Graz - First Vienna. Sonntag, 11.00 Uhr: Austria Wien - Lustenau/Dornbirn, Innsbruck - Bergheim; 12.45 Uhr: SKN St. Pölten - Altach/Vorderland (Trainingsplatz NV Arena).