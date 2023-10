Neulengbach trifft, kämpft - und verliert

Altach/Vorderland - Neulengbach 2:1. Viel bitterer kann ein Match nicht laufen! Die Truppe von Lukas Noga steigerte sich gegenüber der letzten Runde, war über weite Strecken gefährlicher als der Tabellenführer. Der zählbare Output fehlt aber. Weil die Vorarlbergerinnen die Partie im Finish gegen zehn NÖ-Girls drehten. Sabrina Horvat traf für Altach im Doppelpack.

Blitzstart dank Pressingpower

Doch der Reihe nach: Die Niederösterreicherinnen kamen gut in die Partie, störten früh und provozierten Fehler der Heimischen. Altach brachte die Kugel nicht gut aus dem Strafraum weg, Lilli Brandl bediente Greta Banfi - und die junge Ungarin schenkte der Spielgemeinschaft nach knapp vier Minuten den ersten Gegentreffer in der laufenden Saison ein. 0:1! Und das unter Protesten der Gastgeberinnen, weil Anna Bereuter „ausgeknockt“ im Fünfer lag und Torfrau Steenhuis die Sicht verlegte.

Die Führung war durchaus verdient. „Neulengbach hatte Übergewicht im Mittelfeld, wir sind schwer ins Spiel gekommen“, konstatiert Altach-Coach Bernhard Summer. Die beste Ausgleichschance vergab Eileen Campbell kurz vor der Pause (40.). Bei einem Olsen-Freistoß war Larissa Rusek im Neulengbacher Kasten am Posten.

Elfer bringt Ausgleich

Altach tauschte doppelt, tat sich aber weiterhin schwer gegen die stark gegen den Ball arbeitenden Gäste. Das Sturmduo Campbell/Natter war beim Innenverteidigergespann Weiss/Brandl gut aufgehoben - bis zur 59. Minute. ÖFB-Teamstürmerin Eileen Campbell ließ sich fallen, spielte die Kugel tief in die Gasse für Linda Natter. Und die holte gegen die herauseilende Rusek einen Elfer heraus. Sabrina Horvat verwandelte souverän.

Banfi mit Lattenpech

Neulengbach steckte den Tiefschlag weg, hätte neuerlich in Führung gehen können. Banfi setzte sich gut gegen Calo durch, zog aus 18 Metern ab - Querlatte (72.). Schon lief der Altacher Gegenzug, Evelin Kurz bremste per Bodycheck ihre Gegenspielerin - und sah dafür Gelb-Rot. Jetzt muss die Noga-Elf auch noch in Unterzahl auskommen. Daniela Kittel rettete per Grätsche vor der einschussbereiten Campbell.

Steenhuis rettet, Horvat trifft

Wenig später noch ein „Matchball“ für den Rekordmeister: Jasmin Reiterer jagte Francesca Calo den Ball ab, zwang Zoe Steenhuis im Altach-Tor zu einer Glanzparade (88.). Und in der Nachspielzeit schlugen schließlich die Ländle-Ladies zu. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze trat Horvat zum Freistoß an, zirkelte die Kugel an der Mauer vorbei in die Maschen - 2:1. „Geiler kann ein Tag nicht sein. Zwei Tore sind mir in meiner Karriere nie gelungen“, strahlt die Matchwinnerin.

Neulengbachs Punkteträume platzten spät, nach vier Runden steht der USV mit nur drei Zählern da. Am Wochenende gastiert die Wiener Austria im Wienerwaldstadion.

Statistik

SPG Altach/Vorderland - SoccerCoin USV Neulengbach 2:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (4.) Banfi, 1:1 (60., Foulelfmeter) Horvat, 2:1 (94.) Horvat.

Gelb-Rot: (73., Foul) Kurz.

Neulengbach: Rusek; Kittel, Weiss, Brandl, Filsner (76. Azra Masinovic); Kurz, Mayrhofer; Pfattner, Panakova (92. Schieder), Reiterer; Banfi (84. Rankovic).

Cashpoint-Arena, 640 Zuschauer.- SR Cetinkaya.