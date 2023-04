Die Wege trennen sich

Der Abgang ist vollzogen. Schon am Wochenende war der Entschluss gereift, nach einer Besprechung am Dienstagabend ist es fix: Frauen-Bundesligist SKV Der-Poolbauer Altenmarkt und Kurt Hoffer gehen getrennte Wege. Nach den beiden zweistelligen Niederlagen im Frühjahrsstart hatte der Berndorfer schon das Traineramt zurückgelegt, „Co“ Natascha Celouch rückte zur Chefin auf.

Zuversicht in düsteren Tagen

Die Klubführung wünscht Hoffer alles Gute für seine Zukunft. Warum's jetzt zur endgültigen Trennung kam? „Der Verein hat andere personelle Ideen und im sportlichen Bereich sehe ich daher auch nichts, was ich da noch leiten kann“, gesteht Hoffer. Trotz der 0:18-Niederlage am Wochenende in Altach sei er „zuversichtlich, dass der Klassenerhalt geschafft werden kann.“ Ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Keller mit Wacker Innsbruck zeichnet sich ab.

Was den A-Lizenz-Trainer mit Regionalligavergangenheit (u.a. Austria Amateure, Klingenbach, Würmla,...) positiv stimmt: „Trotz 31 Gegentoren in den beiden Spielen am Sonntag haben die Mädels bei der Heimfahrt gesungen und herumgealbert. Das zeigt, dass sie eine Einheit sind und Spaß haben. Vielleicht ist es genau das, was sie zum Klassenerhalt brauchen.“

Dorn gibt Comeback

Personelle Rochaden gibt's auch in der Mannschaft. Katja Dorn beendet ihre Auszeit, die ehemalige Austrianerin steigt wieder ein. „Super positiv“, findet das der ehemalige Sportchef. „Katja war im Herbst unsere Kapitänin, auch unsere Beste in der Hinrunde.“ Hoffer im Nachsetz: „Ich wünsche den Spielerinnen, dass ihre Bemühungen belohnt werden und sie ihr Ziel erreichen.“