Linzer jubeln, Altenmarkt muss bangen

Werbung

Nach zwei zweistelligen Frühjahrsniederlagen hat der SKV Altenmarkt ein Lebenszeichen von sich gegeben. Vor allem in der ersten halben Stunde beschäftigten die abstiegsgefährdeten Triestingtalerinnen die SPG Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz mehr als den Oberösterreicherinnen lieb sein konnte. „Bis zum Gegentor war das ein guter Auftritt, darauf lässt sich aufbauen“, sagt Natascha Celuch nach ihrem Einstand als Cheftrainerin beim SKV.

Ein Schock vor der Pause

Die Altenmarkterinnen starteten giftig ins Spiel, verzeichneten auch einige Halbchancen - ein Freistoß von Sophie Roadl landete in den Handschuhen von Julia Zangerl, Iris Stekovics vergab aus der zweiten Reihe. Je näher der Pausentee kam, desto besser fanden die Oberösterreicherinnen ins Match. Immer wieder klappte nun das Flügelspiel. Die Vorteile in Sachen Speed und Spielkultur kamen zum Tragen. Lucia El-Dahaibiova rettete am Fünfer, ein Sisic-Schlenzer zischte übers Tor, Julia Fuchs verzog aus zehn Metern. Dann aber klingelte es - Miriam Sterrer hielt aus knapp 30 Metern drauf, der Ball schlug unter der Latte ein (39.).

Aufregung auf der Linzer Bank

Die Heimischen fingen sich nach dem Rückstand, blieben offensiv aber zu harmlos. Anders als die Linzerinnen: Ein Drescher-Distanzschuss rasierte das Gebälk, ein Grünberger-Treffer zählte wegen Abseits nicht. „Unglaublich“, giftete sich Kleinmünchen-Coach Gerald Reinl und spielte auf eine vorangegangene Attacke gegen Sisic an: „Wenn das kein Tor war, muss es vorher einen Elfer geben.“

Alles oder nichts

Altenmarkt stellte für die Schlussphase auf ein 3-4-3 um. „Nach vorne, geben wir noch einmal alles“, motivierte Celouch ihre Girls von der Linie aus. Die Gäste bekamen dadurch natürlich mehr Räume. Nach Emily Schimms Querpass sorgte Aurelia Zeilinger mit dem 0:2 (86.) für die Vorentscheidung. In der nächsten Szene parierte El Dahaibiova einen Versuch aus der zweiten Reihe blendend. Doch es sollte noch dicker kommen. Mit einem Heber in allerletzer Minute fixierte Almedina Sisic den Endstand - und eine weitere Bundesliga-Saison für die SPG Kleinmünchen/Linz.

Statistik:

SKV Der-Poolbauer Altenmarkt - SPG UNION Kleinmünchen / FC Blau-Weiß Linz 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (39.) Sterrer, 0:2 (86.) Holzinger, 0:3 (90+4.) Sisic

Karten: Stekovics (36., Gelbe Karte Foul)Grünberger (83., Gelbe Karte Unsportl.), Drescher (17., Gelbe Karte Foul)

SKV Der-Poolbauer Altenmarkt: El Dahaibiova, Krasna, Corrias, Steiner, Köpper, Igaz, Roadl, Nedorostova (75. Kolbe), Vieru, Pelleritzer (HZ. Spahic), Stekovics

SPG UNION Kleinmünchen / FC Blau-Weiß Linz: Holzinger (90. Sprung), Zeilinger, Grünberger (90. Sommer), Drescher, Sisic, Reikersdorfer, Avdic (62. Schimm), Fuchs (71. Vorhauer), Rauch (90. Vilding), Sterrer, Zangerl

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Klemens Windisch