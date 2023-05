NÖ-Derby war klare Sache für Neulengbach

Der Papierform haben die Neulengbacherinnen Genüge getan - auch wenn sich der USV phasenweise schwer tat in Altenmarkt. „Wir haben uns gut präsentiert, stark gegen den Ball verschoben“, findet Trainerin Natascha Celouch. Immerhin gelang's dem SKV, die Derby-Niederlage in Grenzen zu halten. Nach vorne lief allerdings wenig für die im „Tannenbaum-System“ agierenden Triestingtalerinnen. Solospitze Helena Polacikova kam zu zwei Abschlüssen, ernsthafte Beschäftigung gab's aber nicht für Gästetorfrau Larissa Rusek.

Ein Solo für die Kapitänin

Die Neulengbacherinnen nahmen gleich zu Beginn das Heft in die Hand. Nach drei Minuten tauchte Laura Spinn nach Panakova-Zuspiel frei am Fünfer auf, vergab jedoch. Nathalie Schieder hämmerte wenig später die Kugel über die Querlatte. Ein Solo von Chiara D'Angelo brach den Bann. Die Neulengbacher Kapitänin legte unbehelligt einen Diagonalsprint hin, bediente auf rechts Nicole Sauer. Und die Ex-Altenmarkterin servierte den Ball ins Zentrum, Kristina Panakova drückte am langen Pfosten stehend ein.

Altenmarkts Torfrau im Brennpunkt

Bei einem Sauer-Abschluss aus spitzem Winkel war Lucia El-Dahaibiova am Posten, auch gegen Spinn parierte die Slowakin stark. Bei den Gästen fehlte trotz gefährlicher Vorstöße über die Seiten Tempo und Strafraumbesetzung. Und aus den Chancen machte man zu wenig: Spinn scheiterte nach gutem Schieder-Zuspiel an der SKV-Torfrau, Brandl setzte einen Kopfball vorbei. Kurz vor der Pause klappte es dann aber für die Wienerwald-Girls: Laura Spinn verwandelte einen Sauer-Stanglpass, durfte sich endlich über „ihr“ Tor freuen.

Panakova mit Triplepack

Altenmarkt hielt sich selbst nach den obligatorischen Pausenwechseln solide. Ein Stekovics-Freistoß Richtung Tor war da schon mal ein Teilerfolg. Panakova, die zuvor ein Abseitstor erzielt hatte, erhöhte nach Spinn-Zuspiel auf 0:3. In der Schlussphase fiel der Neulengbacher Erfolg noch deutlich aus: Panakova mit ihrem dritten Tor und die aufgerückte Tatjana Weiss - bis vergangenen Sommer noch in Altenmarkt am Ball - fixierten den 5:0-Sieg. „An sich bin ich zufrieden, auch wenn es in einigen Punkten Verbesserungsbedarf gibt“, zieht USV-Trainer Gerald Linshalm Bilanz.

Statistik

SKV Der-Poolbauer Altenmarkt - SoccerCoin USV Neulengbach 0:5 (0:2)

Torfolge: 0:1 (11.) Panakova, 0:2 (38.) Spinn, 0:3 (55.) Panakova, 0:4 (83.) Panakova, 0:5 (85.) Weiss

Karten: Igaz (53., Gelbe Karte Foul)

SKV Der-Poolbauer Altenmarkt: El Dahaibiova; Steiner, Spahic (HZ. Mohnl), Pelleritzer (HZ. Köpper), Stekovics, Igaz, Polacikova, Nedorostova, Vieru (HZ. Kolbe), Krasna, Corrias

SoccerCoin USV Neulengbach: Rusek; Brandl, Spinn (82. Gamper), Panakova, D"Angelo (82. Schönbauer), Barabas, Kittel, Weiss, Sauer, Holl, Schieder (82. Masinovic)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Linda Thieme