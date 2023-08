Schumacher sorgt für gelungenen SKN-Start

Austria Wien - SKN St. Pölten 0:1. Dass die Meisterschaft heuer eng ablaufen könnte als in den Jahren zuvor deutete sich schon beim „Season Opening“ an. Die Gäste - mit Natalia Piatek anstelle der verletzten „Einser“ Carina Schlüter im Kasten - begannen ambitioniert. Ein Schumacher-Treffer in der Anfangsphase zählte wegen Abseits nicht. Nach 25 Minuten durften die Niederösterreicherin dann aber richtig jubeln.

Die Violetten gut im Griff

Nach einer einstudierten Eckballvariante traf Schumacher zur 1:0-Führung des SKN. Offensiv war die Austria redlich bemüht, ohne jedoch zu zwingenden Tormöglichkeiten zu kommen. Die Elf von Liese Brancao drängte auf die Entscheidung. Einen Distanzschuss konnte Austria-Torfrau Nadine Hinterberger über die Latte lenken. Kurz vor Schlusspfiff hatte die eingewechselte Brunnthaler noch die Chance auf das 0:2, doch Hinterberger war abermals auf ihrem Posten (87.). Einmal hieß es noch durchatmen für die Gäste: In der Nachspielzeit hatte die Niederländerin Dominique Bruinenberg die Chance auf den Ausgleich, ihr Abschluss fiel jedoch zu zentral aus. Piatek hielt die drei Punkte fest.

Kommende Woche bestreiten Klein & Co ihre Heimpremiere gegen die Vienna, ehe es international ernst wird - mit dem Mini-Turnier in der Champions-League-Quali.

Mateja Zver (SKN St. Pölten) und Austria-Legionärin Dominique Bruinenberg. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH, GEORG HOCHMUTH

Statistik

Austria Wien - spusu SKN St. Pölten 0:1 (0:1).

Tor: 0:1 (25.) Schumacher.

Gelbe Karten: Rauter (56.), Schneeberger (81.); Lemesova (58.), Mikolajova (93, Foul).

St. Pölten: Piatek; Tabotta, Klein, Biroova, Touon, Lemesova (91. Johanning), Meyer (59. Mikolajova), Mädl, Zver, Mattner, Schumacher (59. Brunnthaler).

Viola Park, 450.- SR Ennsgraber.- Future League: 1:0 (Havel).