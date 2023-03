Neulengbach lässt Big Points liegen

Ausgerechnet eine einstige Neulengbach-Kickerin avancierte zum sportlichen Sargnargel für die Niederösterreicherinnen. Weilharters Treffer befördert die Veilchen auf die Überholspur. Sie rangieren nun vor dem USV, der mit der Partie hadert. "Eine ganz bittere Niederlage. Wenn wir den Elfer verwerten gewinnen wir das Match", ärgert sich Trainer Gerald Linshalm.

Nächster Name auf der Verletztenliste

Am Trainingsgelände der Generali Arena entwickelte sich zunächst eine zerfahrene Partie ohne allzuviele Chance. Die beste Gäste-Chance ließ Kristina Panakova aus (19., knapp über die Latte), auf Seiten der Austria scheiterte Sara Ito nach einem Corner an der stark reagierenden Neulengbacher Torfrau, Stefanie Schneeberger setzte nach und fand ebenfalls in Larissa Rusek ihre Meisterin. Zur Pause musste Sophie Grafl angeschlagen raus - ein Name mehr auf der Ausfall-Liste, die schon vor dem Match Maggie Rukavina und Sandra Mayrhofer verlängert hatten.

Der Elfer-Frust

Die Wienerwald-Truppe fand aber nun besser in die Partie, hatte das 0:1 am Fuß. Laetitia Barabas kam nach einer ungeschickten Cavic-Attacke zu Fall. Panakova trat zum Elfmeter an - doch dieser fiel zu schwach aus, die junge Amelie Kandlhofer im Austria-Gehäuse klärte per Fußabwehr. Auch bei einem Kittinger-Kopfball war die violette Keeperin zur Stelle, den Nachschuss aus zehn Metern setzte Aldijana Masinovic über den Kasten.

Mit einem Traumpass ausgehebelt

Wer das erste Tor macht, gewinnt -und das war schließlich die Austria. Nach einem Pass der eingewechselten Alisa Ziletkina in die Schnittstelle hatte Weilharter (zu) viel Platz. Die ehemalige Deutschland-Legionärin schob die Kugel eiskalt ein. Ein Ito-Freistoß wenig später war für Rusek kein Problem. Zwei Halbchancen zum Ausgleich hatte Neulengbach noch - durch Pechvogel Panakova - aber die drei Punkte blieben in Favoriten. Für Neo-Coach Stefan Kenesei war's der erste volle Erfolg auf der Austria-Bank.

FK Austria Wien - SoccerCoin USV Neulengbach 1:0 (0:0)

Samstag, 18. März 2023, Wien, 100 Zuseher, SR Maria Ennsgraber

Tore:

1:0 Yvonne Weilharter (86.)

FK Austria Wien: A. Kandlhofer - A. Amuchie (73. A. Wölkart), S. Ito, J. Cavic, S. Schneeberger (87. K. Decker), V. Volkmer, L. Wurzer (60. A. Batarilo), N. Kunina (60. A. Ziletkina), Y. Weilharter, A. Schorn, J. Hajek; S. Lindner, V. Leitner

Trainer: Stefan Kenesei

SoccerCoin USV Neulengbach: L. Rusek - K. Panakova - A. Masinovic - C. D'Angelo, L. Spinn, D. Kittel (89. A. Schönbauer), E. Brandl, T. Weiss - A. Holl - S. Grafl (HZ. N. Schieder) - L. Barabas (70. T. Kittinger); J. Dewein, L. Pertl, S. Stefancic, S. Kuba

Trainer: Gerald Linshalm

Karten:

Gelb: Aldiana Amuchie (13., Foul) bzw. keine

Keine Nachrichten aus Frauen Bundesliga mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden