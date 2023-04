Meister St. Pölten musste sich in Geduld üben

Werbung

Eine Woche vor dem Cup-Endspiel (1. Mai in Wr. Neustadt gegen Altach) hatten die Meistermädels von Liese Brancao mit Bergheim mehr Mühe als erwartet. Denn die Salzburgerinnen verbissen sich in die Partie, setzten auch offensiv Nadelstiche. Von den saß gleich der erste: Claudia Wenger rutschte weg, Gegenspielerin Christina Gierzinger hatte freie Bahn und baute die Kugel im langen Eck ein. Winterzugang Natalia Piatek streckte sich bei ihrem A-Team-Debüt vergeblich.

Meyer hat die richtige Antwort

Vom Rückstand ließen sich die Wölfinnen natürlich nicht ins Bockshorn jagen. Maria Mikolajova prüfte postwendend per Freistoß die Bergheimer Torfrau. Und dann chippte Jenny Klein den Ball in den Strafraum, Isabelle Meyer konnte sich von drei Abwehrspielerinnen weitgehend unbehelligt drehen - 1:1 (21.). Per Strafstoß lenkte Jasmin Eder die Partie in papierformgemäße Bahnen, Keeperin Michaela Fischer hatte die Ecke erraten, der Elfer war aber zu platziert.

Späte Vorentscheidung

Der SKN diktierte das Geschehen, musste sich aber in Geduld üben für die Vorentscheidung. Chancen hatten die Niederösterreicherinnen genug, aber erst ein Mikolajova-Freistoß von der Seite (83.) brachte die Erlösung - Eder vollendete am Fünfer. Drei Minuten später machte die eingewechselte Diana Lemesova mit einem abgefälschten Schuss aus zehn Metern den Deckel drauf.

Statistik:

FC Bergheim - spusu SKN St. Pölten Frauen 1:4 (1:2)

Torfolge: 1:0 (11.) Gierzinger, 1:1 (21.) Meyer, 1:2 (32., Elfmeter) Eder, 1:3 (87.) Eder, 1:4 (87.) Lemesova

Karten: Schaible (72., Gelbe Karte Unsportl.), Remich (49., Gelbe Karte Foul)

FC Bergheim: Schaible, Peitl, Crnoja, Rados (70. Talwieser), Gierzinger, Remich, Ganisl, Sturm (72. Putz), Fischer, Bauer Lisa-Marie, Orkic

spusu SKN St. Pölten Frauen: Tabotta, Mattner-Trembleau, Enzinger (72. Schumacher), Klein, Eder, Mädl (61. Brunnthaler), Meyer (61. Lemesova), Fuchs, Piatek, Wenger (HZ. Zver), Mikolajova

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Olivia Tschon