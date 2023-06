Weinviertler Kraft für Niederösterreich

Wie schon im Vorjahr war es enges Match um den Titel der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft zwischen den U14-Teams aus Niederösterreich und der Steiermark. Aber erneut setzte sich Blau-Gelb am Ende durch und durfte über den Titel jubeln. Die Entscheidung fiel bereits im direkten Duell am 2. Juni, als das Team von Claudia Bauer mit 3:2 gewann - Valentina Pötzl vom SCG Eckartsau traf dabei doppelt. Das 1:1 gegen Vorarlberg am Donnerstag tat der Feierstimmung keinen Abbruch, mit fünf Siegen und drei Unentschieden konnte der zweite Titel in Folge gefeiert werden - seit September 2020 sind die Niederösterreich-Mädels ungeschlagen.

Neben Pötzl, die mit insgesamt fünf Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte, war der Bezirk Gänserndorf auch durch die Jedenspeigner Abwehrspielerin Ronja Leidler, die mit Pötzl im Sommer in die ÖFB-Frauen-Akademie wechselt, sowie Celine Glowacki (aktuell Deutsch-Wagram U13) vertreten. Aus Mistelbach war Luisa Schubert (Gaubitsch U14 bzw. Asparn/Zaya Frauen) mit dabei, die im Sommer in die Frauenfußballakademie Oberösterreich nach Linz wechselt. Ebenfalls Teil des erfolgreichen Teams waren Helene Kampner vom UFC Obritz, die mit einem Kreuzbandriss zuletzt zum Zuschauen gezwungen war und Elina Schitter vom SV Langenzersdorf, die ebenfalls ab Sommer Teil der ÖFB-Frauen-Akademie ist.

Die Burschen mit Philipp Matheo Krehlik (Strasshof), Basil Thalappillil (Deutsch-Wagram) und Oliver Warschitz (Spillern) blieben ebenfalls die zweite Saison in Folge ungeschlagen, zum zweiten Mal reicht das aber nicht für den Gesamtsieg - mit fünf Siegen und drei Unentschieden (also der selben Ausbeute wie die Mädels) schließt man hinter Tirol ab, die Steiermark könnte auch noch vorbeiziehen.