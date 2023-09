SKN-Wölfinnen legen vor, Glücksfee legt nach

Der „Pflicht“ beim Miniturnier in Runde eins haben sich die SKN-Kickerinnen souverän entledigt. Jetzt richtet sich der Blick schon nach vorne.

Das frühe 1:0 gegen PAOK Saloniki durch Melanie Brunnthaler war enorm wichtig „um Ruhe reinzubringen“, sagt die Stürmerin. Mit dem 3:0 nach Treffern von Vali Mädl und Diana Lemesova zur Pause war schließlich der Widerstand der Griechinnen, die dem Mittwochsmatch Tribut zollen, mussten, gebrochen. 800 Fans wollten die Partie sehen, etwas weniger als man sich bei den St. Pöltnerinnen erhofft hat. Sportlich zeigt sich „Brunni“ zufrieden: „Wir sind auf einem guten Weg“. Und zwar in die zweite Runde der Women's Champions League.

St. Pölten hat noch Luft nach oben

„Es geht nicht um Schönheitspreise in so einem Spiel, sondern um's Ergebnis. Und das ist sehr solide ausgefallen“, sieht Trainerin Liese Brancao noch Steigerungspotenzial, speziell bei den spielerischen Lösungen im letzten Drittel: „Vor der Pause haben wir uns zu sehr auf lange Bälle verlassen.“

Gibt's einen Wunschgegner? Brancao, die just am Matchtag ihren Geburtstag feierte, winkt ab: „Auf diesem Level gibt's keinen Gegner, den man sich wünschen kann. Aber natürlich würden wir gerne ein Team auf Augenhöhe zugelost bekommen.“ Wohl wissend, dass der SKN auch ein Quäntchen Losglück braucht, um in die Gruppenphase einziehen zu können. Die nach der Papierform stärksten Teams unter den Ungesetzten: Ajax Amsterdam und der serbische Serienmeister Spartak Subotica, der Jahr für Jahr starke Legionärinnen ins Land lotst. „Leichte Gegner gibt's keine, ich hoffe, dass das Auswärtsmatch wenigstens anreisetechnisch gut bewältigtbar ist“, sagt Präsident Wilfried Schmaus. Worst Case wäre wohl Vorskla Poltawa aus der Ukraine. „Da ist's fraglich, wo überhaupt gespielt werden kann“, gibt Schmaus zu bedenken.

Neben Ajax, Subotica und Poltawa kommen auch Apollon Limassol (Zypern), Valur aus Island, Olimpia Cluj (Rumänien) und der SK Brann aus dem norwegischen Bergen als Gegner in Frage. Wer's wird? Das entscheidet sich am Freitag bei der Auslosung in Nyon am Genfer See. Setzen sich die Wölfinnen im Play-off durch, stehen sie neuerlich in der Gruppenphase. Von einem „großen Geldregen“ will Gunter Spitzhütl, Vizepräsident der SKN-Frauen nichts wissen: „Den gibt's, wenn wir die Champions League gewinnen“, scherzt der Funktionär. „Man darf ja nicht vergessen, dass da auch viel Aufwand dahintersteckt. Ein Auswärtsmatch kann uns bis zu 100.000 Euro kosten.“ Umso wichtiger ist's, dass die Losfee am Freitag ein Herz für die Wölfinnen zeigt.