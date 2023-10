Fünf Tore in der Fremde machen Gusto auf Island

Sturm Graz - SKN St. Pölten 1:5. Mit einer reifen Leistung zu drei Punkten und einem kleinen Schützenfest in der grünen Mark - dank eines Blitzstarts machten die NÖ-Kickerinnen Sturm rasch klar, wer sportlich die Hosen anhat. Ella Mastrantonio machte den Anfang - mit einem in den Sechzehner gechippten Freistoß, den Jennifer Klein per Kopf in die Maschen scherzelte (7.). Vier Minuten später zündete Sarah Mattner über links den Turbo, zog in den Strafraum und behielt mit Blick auf Valentina Mädl die Übersicht. Die Nachwuchsnationalspieler wurde abgeblockt, versenkte die Kugel aber im zweiten Anlauf - 0:2.

Abgezockte Wölfinnen

Die St. Pöltnerinnen hatten nun das Geschehen im Griff, störten die Grazerinnen schon im Aufbau und erzwangen durch frühes Anlaufen Fehler der Duran-Truppe. Mariella El Sherif hielt die Steirerinnen mit einigen guten Paraden im Spiel. Offensiv klappte beim Vize wenig: Einen Fangfehler von Carina Schlüter nach einem Corner konnte man nicht nutzen, Maria Mikolajova klärte (37.). Erst nach knapp einer Stunde trauten sich die Heimischen mehr im Vorwärtsgang zu. Modesta Uka schloss ein sehenswertes Solo mit einem Aufsetzer ab - kein Problem für SKN-Torfrau Schlüter.

Madl macht's zweimal

Der SKN hatte die passende Antwort parat: Balleroberung an der Outlinie, Ella Touon auf Mikolajova, die direkt weiterleitet auf Mädl - 0:3 durch einen Flachschuss aus 15 Metern. Das Momentum lag jetzt wieder bei den Niederösterreicherinnen, die sich allerdings auch einen gefährlichen Konter einfingen - den konnte Schlüter mit einer starken Parade entschärfen. Überzahl für Sturm im Gegenzug, die eben eingewechselte Elena Kössler kam im Rücken von Diana Lemesova zum Abschluss. Endstation bei der Deutschen.

Schumacher schenkt Sturm doppelt ein

50 Sekunden später stand's dann 0:4. Weiter Ball von Lemesova (anstelle der verletzte Biroova in der Innenverteidigung) nach vorne, die herauslaufende El Sherif und Krajinovic behinderten sich gegenseitig, Rita Schumacher drückte den Ball ins leere Tor. Ein Joker-Einstand nach Maß für die deutsche Offensivspielerin! Der nächste Streich folgte sogleich.

Mit einem Erfolgserlebnis in den Flieger

Touon machte Tempo an der Flanke, bediente Mattner. Die ehemalige Vienna-Kickerinnen legte einen guten Antritt hin, bediente Schumacher - und ließ zwei Steirerinnen mit einer Drehung aussteigen, erhöhte auf 0:5. Es hätte ein makelloser SKN-Abend werden können. Doch Modesta Uka hatte etwas dagegen! Ein Freistoß von der Seite landete per Aufsetzer im Tor - ganz glücklich sah die St. Pöltner Defensivarbeit da nicht aus. Dennoch: Am Sonntagabend geht's mit einem weiteren Erfolg im Gepäck nach Reykjavik - dort bestreiten die Ladies von Liese Brancao am Dienstag ihr Auswärtsspiel gegen den isländischen Meister Valur in der 2. Runde der Women's Champions League.

Wegweisend: Die Kickerinnen von Liese Brancao gastieren am kommenden Dienstag (20 Uhr) bei Valur Reykjavik. ORF sport+ überträgt live. Foto: Wolfgang Wallner

Statistik

SK Sturm Graz - spusu SKN St. Pölten Frauen 1:5 (0:2).

Torfolge: 0:1 (7., Freistoß) Klein, 0:2 (12.) Mädl, 0:3 (64.) Mädl, 0:4 (74.) Schumacher, 0:5 (79.) Schumacher, 1:5 (86., Freistoß) Uka.

Gelbe Karten: Maierhofer (85. Foul), Großgasteiger (88. Unsportlichkeit); .

SK Sturm Graz: El Sherif; Uka, Petersen, Krumböck (71. Gierzinger), Spieß (71. Kössler), Mittermair (85. Kirschstein), Glibo (71. Reichmann), Krajinovic, Maierhofer, Wirnsberger (58. Tragl), Großgasteiger.

spusu SKN St. Pölten Frauen: Schlüter; Tabotta, Lemesova, Klein, Touon; Zver (68. Schumacher), Mikolajova (81. Amuchie), Mädl, Mastrantonio (54. Johanning), Mattner, Brunnthaler.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Sara Telek.