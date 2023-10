SKN-Frauen mit souveränem Heimauftritt zur Tabellenführung

SKN St. Pölten - Bergheim 4:0. Fünf Tage vor dem Schlager in Graz haben sich die Wölfinnen warm geschossen. Die noch punktelosen Salzburgerinnen fokussierten sich auf die Defensivarbeit, fädelten sich 40 Meter vor dem eigenen Tor mit der ersten Reihe auf - und so dauerte es mehr als eine Stunde, bis der St. Pöltner Tormotor auf Touren kam.

Biroova trifft und scheidet aus

Für die frühe Führung sorgte ein Freistoß - den zirkelte Rita Schumacher von der Seite auf den langen Pfosten, Alexandra Biroova drückte die Kugel über die Linie. Ihr erster Bundesligatreffer nach der Babypause. Mit einem bitteren Nachspiel - denn nach einem Zusammenstoß ging's für die Slowakin nicht mehr weiter. Last-Minute-Zugang Ella Mastrantonio ersetzte die Slowakin.

Der SKN blieb am Drücker, versuchte über die Flügel den Bergheimer Riegel zu knacken. Der bekam aber erst in der Schlussphase Risse. Sarah Mattner sowie Melanie Brunnthaler und Rita Schumacher in den letzten Spielminuten machten den glatten Heimsieg am Trainingsplatz der NV Arena perfekt.

Statistik:

spusu SKN St. Pölten Frauen - FC Bergheim 4:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (11.) Biroova, 2:0 (67.) Mattner-Trembleau, 3:0 (82.) Brunnthaler, 4:0 (85.) Schumacher.

Gelbe Karten: ; Remich (45. Foul), Crnoja (60. Foul).

spusu SKN St. Pölten Frauen: Schlüter; Wenger, Schumacher, Tabotta (62. Touon Mbenoun), Klein, Biroova (17. Mastrantonio), Mattner-Trembleau, Lemesova (76. Amuchie), Mikolajova, Meyer (76. Johanning), Mädl (62. Brunnthaler).

FC Bergheim: Fischer; Remich, Ströcker, Melak Bauer, Crnoja (82. Hillebrand), Scholz (37. Schirmbrand), Tarmann (65. Denney), Lisa-Marie Bauer (65. Felek), Orkic, Peitl, Talwieser (82. Neubauer).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Fabienne Hofer.