Linshalm: „Glaube an das Team“

Mit zwei Remis ist Gerald Linshalm ins neue „Trainerleben“ gestartet. Als Co beim FAC gab“s zuletzt ein 2:2 bei den Amateuren von Sturm Graz. Knapp zwei Wochen nach seinem Abschied aus Neulengbach äußert sich der Coach zu seiner Entscheidung. Die ihm alles andere als leicht gefallen ist. „Weil ich weiß, dass manche Mädels sehr enttäuscht sind. Eine so abrupte Entscheidung ist auch in meiner Trainerkarriere Neuland“, sagt der 42-Jährige. „Und dass der Zeitpunkt alles andere als ideal ist, ich mir natürlich ebenso bewusst.“ Weil Aleksander Gitsov den FAC Richtung Sofia verließ, tat sich kurzfristig die Chance in Liga zwei auf.

Nur 36 Stunden lagen zwischen dem Erstkontakt mit den Wienern und der Deadline in Sachen „Ja oder Nein“. Linshalm verbindet seit seinem ersten Engagement beim FAC eine Freundschaft mit Chefcoach Mitja Mörec: „Eine Chance, in der 2. Liga unter diesen Vorzeichen zu arbeiten, bietet sich nicht so bald wieder.“ Das Ziel: Eine Platzierung im oberen Drittel. „Ich kenne das Umfeld, auch von der Mannschaft waren acht Spieler schon bei einem ersten FAC-Engagement dabei.“

Was ihn bei den Floridsdorfern reizt: „Die Mannschaft ist jung, hat Entwicklungspotenzial. Die Mischung mit Routiniers wie Becirovic oder Bubalovic passt.“

„Team wird seinen Weg machen“

An seine Zeit in Neulengbach denkt er mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. „Ich bin dankbar, dass ich Spielerinnen mit solchem Charakter und solchem Talent in ihrer Entwicklung begleiten durfte. Ich glaube an das Team. Es ist gefestigt und wird auch in dieser Saison seinen Weg machen.“

Eine Rückkehr in den Frauenfußball will der Wr. Neustädter nicht ausschließen: „Warum auch? Wenn es sich ergibt, kann das wieder Thema werden. Es war ja eine sehr inspirierende Zeit in Neulengbach.“