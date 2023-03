Altenmarkt: Celouch übernimmt

Viel schlimmer kann ein Frühjahr nicht beginnen: Zwei Spiele, 0:26 Tore! Die Altenmarkterinnen kamen gehörig unter die Räder. In den ausstehenden sieben Runden wartet Abstiegskampf pur. Am Dienstagabend stellten die Triestingtalerinnen die Weichen: Ein „interner Trainerwechsel“ soll für frische Impulse sorgen, damit der SKV den Nichtabstiegsplatz verteidigen kann. Frauenpower ist gefragt.

Celouch als Cheftrainerin, Hoffer bleibt sportlicher Leiter

Denn die langjährige Bundesligaspielerin Natascha Celouch (36, zwölf Ländermatches) rückt jetzt in die vorderster Reihe. Die bisherige Co-Trainerin von Kurt Hoffer wird zur Chefin. „Wir versuchen, Impulse für eine Trendwende zu setzen. Nach wie vor befinden wir uns auf einem Nichtabstiegsplatz und das Ziel muss es sein, diesen zu halten“, sagt Hoffer. Der bislang in einer Doppelfunktion tätig war und sich nunmehr auf die Agenden des sportlichen Leiters zurückzieht. Diese sei in der „aktuellen Situation nicht mehr zu bewältigen gewesen".

Mehr als eine Verschnaufpause

„Ich und unser Betreuerteam werden Luschi den Rücken freihalten, damit sich die Trainerin zu 100 Prozent auf den sportlichen Bereich konzentrieren kann“, erläutert Hoffer. Celouch wird sowohl für das A-Team als auch für die Truppe in der Future League verantwortlich zeichnen. Dieses Ergebnis präsentierte der Klub nach ausführlichen Gesprächen und Analysen des Status Quo am Dienstag.

Den Zeitpunkt der Rochade bezeichnet man in Altenmarkt als „ideal“. Das für den SKV spielfreie Cup-Wochenende sowie die Länderspielpause verschaffen der neuen Trainerin Spielfraum. „Natascha hat jetzt drei Wochen Zeit, die Mannschaft in die von ihr gewünschte Richtung zu lenken“, sagt Hoffer. Dann zählt's - der Heimauftritt gegen Kleinmünchen könnte schon zur Schnittpartie werden.

Mit nur drei Zählern liegt Altenmarkt punktegleich mit Innsbruck am Tabellenende. Weil Wacker im Herbst „Sternchen“ fürs Nichtantreten gesammelt hat, liegen die SKV-Ladies noch vor den Tirolerinnen.