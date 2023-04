Altenmarkt steht am Scheideweg

Zwischen beschämend und bewundernswert changiert die Altenmarkter Bundesligasaison. Da reiste Vera Falb, mit eine Frau der ersten Stunde im heimischen Bezirksfrauenfußball, am Sonntag ins Ländle, stellte sich als Jahrgang 1969 45 Minuten in der Bundesliga und über die volle Distanz in der Future League auf den Platz. „Eine Spielerin ist sogar mit dem Zug nachgereist“, sagt Trainerin Natascha Celouch. Viel Herz für den Fußball allemal!

Eine historische Watsch'n

Der sportliche Output ist aber einmal mehr desaströs. 0:18 mit dem A-Team, höchste Pleite in der Erstligahistorie des rot-weiß-roten Frauenfußballs. 0:13 mit den Juniors. Die eben erst genesene Luisa Waehlan debütierte im Tor, verletzte sich aber in der Schlussphase - und mit Iris Stekovics musste eine Feldspielerin zwischen den Pfosten einspringen. Der Wechselkontingent war zu diesem Zeitpunkt längst ausgeschöpft.

Ausschluss als Anfang vom Ende

Ein gebrauchter Sonntag für den Altenmarkt – und ein Auswärtseinstand, wie ihn sich Neo-Trainerin Natascha Celouch natürlich nicht gewünscht hat. „Heillos überfordert“ sei man gewesen, konstatiert ihr Vorgänger und nunmehrige Sportchef Kurt Hoffer. Den frühen Ausschluss für Sophie Roadl (8., Torraub) sieht er nicht als Hauptursache für das Debakel: „Da geht‘s um Kampfgeist und Defensivverhalten. Die Altacherinnen haben uns umkurvt wie die Slalomstangen.“ Celouch sieht's ähnlich: „Der Ausschluss war ein Genickschlag. Aber da sind schon viele Gegentore dabei gewesen, die einfach nicht passieren dürfen.“

Banger Blick nach Tirol

Roadl wird somit auch kommende Woche beim NÖ-Derby gegen Neulengbach fehlen. Die Wienerwald-Truppe bezwang Schlusslicht Innsbruck – nur aufgrund des „Sternchens“ wegen Nichtantretens hinter Altenmarkt – mit 6:0. Wacker hielt allerdings nach der Pause die Null, verzeichnete einige gute Offensivaktionen.

Celouch: „Alles zerlegen, nichts schönreden“

Auf das Endspiel in Altenmarkt will sich Innsbruck-Sportchef Thomas Mayr nicht verlassen: „Wir wollen schon vorher den einen oder anderen Punkt holen. Unser Team würde ich über Altenmarkt stellen. Klar ist: Gegen Innsbruck gewinnt keiner im Vorbeigehen.“ Der Status Quo in Altenmarkt schaut anders aus. Trainerin Natascha Celouch versichert jedoch: „Wir geben nicht auf, werden die Partie genau zerlegen und uns nichts schönreden.“ Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Am Samstag (13 Uhr) geht's daheim im Future-League-Nachtrag gegen Kleinmünchen.