Bayer coacht St. Pöltens „Future-Talente“

Der Serienmeister stellt die Weichen. Erst vor wenigen Tagen gaben Trainer Olivier Nocella und sein Co Andreas Veitinger bekannt, in der kommenden Saison nicht mehr in St. Pölten an der Seitenlinie zu stehen. Mit Daniel Bayer übernimmt ab Sommer ein Trainer mit jahrelanger Erfahrung die Jungwölfinnen. Unter anderem war der ehemalige Stadtliga-Kicker bei den Regionalligisten Wr. Neustadt und Ebreichsdorf im Betreuerstab aktiv, zuletzt beim SC Mautern in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Neben mehreren Stationen im Nachwuchsbereich coachte der UEFA B-Lizenztrainer auch die Damen des SV Zwentendorf in der Gebietsliga.

Mayer unterstützt Bayer

„Es freut mich eine neue und spannende Aufgabe bei der Nr. 1 in Österreichs Frauenfußball übernehmen zu dürfen“, versichert Bayer. „Jetzt heißt es für die Mädls einmal, die Saison fertig zu spielen und in die wohlverdiente Sommerpause zu gehen. Danach wird der Fokus darin liegen, an die Arbeit meines Vorgängers anzuknüpfen, uns kennenzulernen und der Mannschaft meine Idee von Fußball näher zu bringen. Daraus werden wir gemeinsam eine Spielphilosophie erarbeiten.“

Neben Daniel Bayer wird mit Jürgen Mayer beim spusu SKN II ein Torfrauentrainer aktiv sein, der sich künftig um die Schlussfrauen der Jungwölfinnen kümmern wird. Den gebürtigen Steirer zog es nach Stationen in Öblarn und Irdning nach Niederösterreich, wo er zuletzt in Bischofstetten als Torwartcoach aktiv war

Drei Verträge verlängert

Auch im Kader tut sich etwas. Mit Adina Hamidovic und Isabelle Meyer verlängerten zwei Wölfinnen bis 2024, Torfrau Natalia Piatek sogar bis 2025. „Sehr dankbar“ zeigt sich Hamidovic, die nach ihrer schweren Verletzung beim Cup-Finale im Vorjahr an ihrem Comeback arbeitet. „Dass mir der Verein in dieser Situation das Vertrauen schenkt, freut mich sehr.“

Lissi Meyer ist - neben Mateja Zver - die erfahrenste Wölfin. Die Schweizerin geht 2023/24 in ihre fünfte Saison als Wölfin. Meyer kam im Sommer 2019 nach St. Pölten, erzielte gleich in ihrem erstem Pflichtspiel für den spusu SKN einen Treffer. Seither ist die Mittelfeldspielerin bei den St. Pöltnerinnen nicht mehr wegzudenken. "Wir haben in der laufenden Saison Ziele erreicht, auf die wir lange Jahre hingearbeitet haben. Dennoch ist unser Hunger noch nicht gestillt, wir möchten auch in der kommenden Spielzeit wieder für zahlreiche Champions-League-Abende in der NV Arena sorgen und national das Maß aller Dinge im österreichischen Frauenfußball bleiben“, steckt Meyer die Ziele ab. „Daher freut es mich, ein weiteres Jahr Teil dieses Teams sein zu dürfen und meine Erfahrung auch in der kommenden Saison an die jungen Spielerinnen weitergeben zu können."