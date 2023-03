Ein Camp für die Altenmarkter Wende

Nur phasenweise waren sie konkurrenzfähig. Am Ende stand für den SKV Altenmarkt aber wieder ein Spiel zum Vergessen. Und vor allem ein Ergebnis zum Fürchten. Nach dem 0:16 in St. Pölten setzte es die nächste Ohrfeige. Das 0:10 gegen Vienna deckte schonungslos die Schwächen auf, mal wieder hatte der Gegner die Lufthoheit. Und wieder ging am Ende die Luft aus (sechs Gegentore in der letzten halben Stunde). „Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns zu fangen und am Teamgefüge zu arbeiten. Es wäre ideal, wenn wir nochmal ein Kurztrainingslager auf die Beine stellen könnten“, sagt Trainer Kurt Hoffer. Der vor dem Spiel gegen die Vienna voll unter Strom stand.

Vorverlegung als Ärgernis

„Es ist ein Unding, wenn am Matchtag selbst die Partie um eine Dreiviertelstunde nach vorne verlegt wird“, ärgert sich der Coach. Statt um 19.30 Uhr sollte das Spiel – aufgrund des Männer-Ländermatches – um 18.45 Uhr angepfiffen werden. „Eine Spielerin konnte deshalb nicht zum Start dabei sein, ich musst wieder die Aufstellung umkrempeln.“ Schon vorab war zudem klar, dass mit Miriam Hauer (Knie) eine weitere Spielerin das Lazarett „verstärkt“.

Hoffer: „Vielleicht kommt während der Pause noch jemand zurück.“ Bei den beiden Torfrauen Luisa Waehlan und Sara Ludwig wird‘s aber wohl noch länger dauern.

Dauern wird‘s auch bis das Abstiegsgespenst verjagt wird. Alles deutet auf ein „Endspiel“ gegen den letzten Platz hin – freilich hat Wacker Innsbruck mit dem knappen 1:2 gegen Kleinmünchen ein Lebenszeichen von sich gegeben. Darauf hofft auch der SKV – mit frischen Kräften nach der Pause.