Ein „Kernöl-Krimi“ fürs Meisterstück

Fällt nun schon die Titelvorentscheidung? Die spusu SKN St. Pölten haben alle Trümpfe in der Hand, vorausgesetzt sie bleiben am Samstag in Graz ungeschlagen. Bislang haben die Wölfinnen von 14 Bundesligaspielen ebensoviele gewonnen. Verfolger Sturm Graz braucht einen Sieg, um das Meisterschaftsrennen noch einmal spannend zu machen. Beim 2:1 gegen Bergheim taten sich die Steirerinnen zuletzt schwer. „Erst in der zweiten Spielhälfte haben wir unser wahres Gesicht gezeigt“, stellt Trainer Chris Lang fest. Am Ende gab's den achten Saisonsieg für den SK Sturm in Folge. Eine Serie, die die SKN-Kickerinnen stoppen möchten.

Zweitbeste Abwehr der Liga will Vienna im Zaum halten

Das einzige NÖ-Heimspiel bestreiten die Neulengbacherinnen. Mit einem 5:0 im Derby gegen Altenmarkt haben die USV-Ladies Platz vier abgesichert, die Vienna unterlag Altach in einer spektakulären Partie mit 3:6. Das Hinspiel auf der Hohen Warte hat das Team von Gerald Linshalm mit 1:0 für sich entschieden. Sandra Mayrhofer und Theresa Kittinger, die am Wochenende krankheitsbedingt pausieren mussten, sollten wieder fit sein.

Gelingt das vermeintlich Unmögliche?

Als Schlusslicht reist der SKV Altenmarkt nach Wien. Weil die Austria gegen Wacker Innsbruck patzte und sensationell mit 1:2 unterlag, sind die Triestingtalerinnen jetzt Tabellenletzte. Trainerin Natascha Celouch muss ihre Truppe aufrichten, kann einige positive Erkenntnisse vom Derby mitnehmen. Kathi Dorn und Sophie Roadl sollten gegen ihren Ex-Klub auflaufen können - und wollen mithelfen, die Sensation in Favoriten perfekt zu machen.

Natter bleibt im Ländle

Beim einzigen Sonntagsmatch messen sich Altach und Kleinmünchen. Die Vorarlbergerinnen haben am Freitag ihre Torjägerin vertraglich gebunden. U19-Teamstürmerin Linda Natter, aktuell die beste Knipserin der Bundesliga, bleibt bis 2024 im Ländle. Die erst 18-jährige Angreiferin hält bereits bei 17 Saisontoren.

Die nächste Runde:

Samstag, 14 Uhr: Bergheim - Innsbruck, Austria - Altenmarkt, Neulengbach - Vienna; 17.30 Uhr: Sturm Graz - SKN St. Pölten Frauen.

Sonntag, 11 Uhr: Altach/Vorderland - Kleinmünchen/BW Linz.