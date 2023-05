Ein Rohrbach-Trip auf der Abschiedstournee

Erst vor wenigen Monaten hatte Jasmin Eder ihren Rücktritt aus dem Nationalteam bekanntgegeben, nun ist bald auch auf Klubebene Schluss. „Im Sommer geht meine aktive Karriere zu Ende, ich freu' mich auf die letzten gemeinsamen Wochen mit dem Team“, lässt die Mittelfeldspielerin die Katze aus dem Sack. Doch bevor sie sich neuen Aufgaben zuwendet, möchte die 30-Jährige noch die „alte Meisterrechnung“ begleichen. Da sind ihre St. Pöltnerinnen auf einem guten Weg.

Ausweichquartier im Gölsental

Die Nummer 14 der FIFA-Klubweltrangliste schickt sich an auch in Österreich wieder an, den ersten Platz zu fixieren. Mit einem 1:0 beim Schlagerspiel in Graz-Messendorf machten die Ladies von Liese Brancao einen Riesenschritt in Richtung Titelverteidigung. Fürs Meisterstück müssen die Wölfinnen allerdings ausweichen. Aufgrund der Triathlon-Challenge steht die NV Arena nicht zur Verfügung. Deshalb weicht der SKN nach Rohrbach aus, bestreitet die Heimpartie gegen die SPG Altach (aktuell auf Platz drei) also im Gölsental - und zwar als Sonntagsmatinée mit Anpfiff um 11 Uhr. „Damit können wir neue Fans ansprechen, hoffentlich Sympathie für den Frauenfußball sammeln“, erklärt Präsident Wilfried Schmaus. Den St. Pöltnerinnen würde bei der Cuprevanche schon ein Remis für den achten Meistertitel in Serie reichen.