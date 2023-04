Harte Nüsse für NÖ-Klubs

Werbung

Nach der Länderspielpause rollt wieder die Kugel in der Bundesliga - freilich beeinträchtigt von den Witterungsbedingungen. Der Regen hinterlässt seine Spuren. Auf Wunsch der Grazer wurde das Neulengbacher Gastspiel beim SK Sturm um drei Stunden nach hinten verlegt, ist vorerst noch auf echtem Rasen angesetzt. Klappt's nicht, steht im Trainingszentrum Graz-Messendorf auch Kunstrasenplatz zur Verfügung. Vorbereitet wäre man drauf: Ihr Abschlusstraining absolvierten die Neulengbacherinnen auf Kunstrasen in St. Pölten.

Neulengbach und der Cup-Spirit

„Wir müssen den Spirit auf den Platz bringen, den wir im Cup gezeigt haben“, verweist Neulengbachs Trainer Gerald Linshalm auf das Pokal-Viertelfinale.

Anfang März lieferten die Wienerwald-Girls eine beherzte Abwehrschlacht, setzten sich in der steirischen Metropole mit 1:0 durch. Als „Wiederholungstäterinnen“ wären die USV-Girls wieder voll im Rennen um die Stockerlplätze. Die Zulassung für die Champions League hat Neulengbach - ebenso wie St. Pölten, Sturm und Altach/Vorderland jedenfalls erhalten.

Kunstrasen als SKN-Option

Eigentlich soll das SKN-Heimspiel gegen Mittelständler Vienna in der NV Arena stattfinden. Regnet's so weiter, wird das kaum möglich sein. St. Pölten würde in diesem Fall auf den Kunstrasenplatz im Sportzentrum ausweichen. Ein besonderes Match wird's jedenfalls für Sarah Mattner und Lainie Fuchs, die erst kürzlich von den Döblingerinnen zum SKN gewechselt sind. Die Wölfinnen haben in der laufenden Saison alle ihre Bundesligapartien gewonnen, im Herbst gab's auf der Hohen Warte einen 4:1-Erfolg für die Ladies von Liese Brancao.

Altenmarkt: Erstes „Finale“ im Abstiegskampf

Für den abstiegsbedrohten SKV Altenmarkt steht am Sonntag eine Schnittpartie am Programm. Das Heimspiel soll nach Möglichkeit durchgezogen werden, schließlich ist's das einzige Livespiel der Triestingtalerinnen im Frühjahr (zu sehen auf ORF Sport+). Gegner Kleinmünchen konnte man im Herbst voll fordern, unterlag unglücklich mit 1:2. Natascha Celouch debütiert beim SKV als Cheftrainerin. Nach zwei zweistelligen Niederlagen zum Frühjahrsstart hat sich Kurt Hoffer auf den Posten des Sportchefs zurückgezogen und die Verantwortung an der Linie auf die langjährige Bundesligakickerinnen übertragen.

Die nächste Runde:

Samstag, 17 Uhr: Sturm Graz - SoccerCoin USV Neulengbach; 17.30 Uhr: spusu SKN St. Pölten Frauen - Vienna.

Sonntag, 12 Uhr: SKV Der-Poolbauer Altenmarkt - Kleinmünchen/BW Linz; 13 Uhr: Innsbruck - Altach/Vorderland; 14 Uhr: Bergheim - Austria Wien.