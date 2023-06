Irnfritzerin stürmt auf der Hohen Warte

Die Vienna schlägt gleich doppelt am Transfermarkt zu. Mit der Irnfritzerin Sarah Gutmann (SV Horn) und Kreativspielerin Lara Höcherl (aktuell in der ÖFB-U17-Auswahl) können die Döblingerinnnen zwei sehr talentierte Spielerinnen in ihren Reihen begrüßen. Sowohl Gutmann als auch Höcherl wurden in der ÖFB-Frauen-Akademie in St. Pölten ausgebildet.

Gutmann spielte zuletzt beim SV Horn in der 2. Frauen Bundesliga. Bei den Waldviertlerinnen war sie eine regelrechte Dauerbrennerin und spielte in den meisten Partien durch. Die 16-Jährige verbuchte in der abgelaufenen Saison 15 Saisontore. Gutmann ist zudem ein fixer Bestandteil des österreichischen U17-Nationalteams und spielte im März beim UEFA-U17-Frauen-Turnier, sowie im Mai beim UEFA WU17 Development Tournament in Portugal.

Wechsel als nächster Karriereschritt

„Meinen nächsten Schritt bei der Vienna zu machen, freut mich ganz besonders, da die Mannschaft sehr ambitioniert und stark ist“, sagt die Waldviertlerin. „Meine Ziele sind natürlich bestmöglich mit dem Team die Saison zu bestreiten und mich selber weiterzuentwickeln. Ich freu mich auf die kommenden Herausforderungen bei der Vienna und kann es kaum erwarten zum ersten Mal in der Naturarena Hohen Warte aufzulaufen.“

Vienna-Coach Mark Dobrounig zeigt sich von Neuerwerbungen angetan. „Mit den beiden schließen sich die talentiertesten Spielerinnen der ÖFB Frauen-Akademie unserem Verein an“, befindet der Trainer. „Mit Sarah gewinnen wir eine Spielerin, die schon Erfahrungen im Erwachsenenfußball in der 2. Liga sammeln konnte und auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Sie besticht durch Ihre Passtechnik, wie auch ihren Qualitäten im Abschluss.“