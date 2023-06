Landhaus-Ladies landen in Altenmarkt

Nach mehr als einem Jahrzehnt in der obersten Spielklasse muss der SKV Altenmarkt wieder kleinere (Zweitliga-)Brötchen backen. Trainerin Natascha Celouch geht den Weg in die 2. Liga mit, bastelt mit dem Vorstand schon am neuen Team. „Eingekauft“ haben die Triestingtalerinnen bislang vorzugsweise in Wien. Eine ganze Landhaus-Fraktion dockt beim SKV an. Torfrau Anja Kühlsam kommt vom USC ebenso wie die Feldspielerinnen Isabella Hammer, Nina Jahn, Marlena Mach und Nina Fahrnberger. Von der Austria Akademie dürfte Romy Aigner das Team verstärken.

Programm noch nicht abgeschlossen

„Wir halten weiter die Augen offen“, versichert Celouch, die noch eine weitere Torfrau holen und die Verpflichtung eines Co-Trainers fixieren möchte. Auch beim ASK Bad Vöslau könnte man fündig werden, die Thermalstädterinnen haben für kommende Saison kein Frauenteam genannt.

SKV-Keeperin Sara Ludwig hat sich schon vom Team verabschiedet, könnte nach langer Verletzungspause nun beim Bundesligisten BW Linz/Kleinmünchen landen.

Auch Katja Dorn geht. Die ehemalige Nachwuchsteamspielerin startet im Herbst in der Steiermark ihre Polizeiausbildung, kann nicht mehr nach Altenmarkt pendeln. „Dafür hab ich absolut Verständnis“, kann Celouch die Entscheidung nachvollziehen. Dorn setzt ihre Karriere beim FC Südburgenland fort, der jetzt mit Männer-Bundesligist Hartberg kooperiert.