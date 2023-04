Neue Chefin soll neuen Schwung bringen

Werbung

Als Spielerin hat sie alles erreicht, was es auf heimischer Ebene zu erreichen gibt: Serienmeisterin mit Neulengbach, Einsätze in der Champions League wie auch im Nationalteam (zwölf Spiele/drei Tore) – nun steht Natascha Celouch vor ihrer größten Herausforderung jenseits des grünen Rasens. Die 36-Jährige – einst auch als Spielerin in Altenmarkt am Ball – rückt zur Cheftrainerin auf. Frische Impulse sollen der Rat- und Mutlosigkeit ein Ende setzen.

Rollen neu verteilt

Vor den entscheidenden Wochen im Abstiegskampf hat sich die Altenmarkter Führungsriege für eine Rochade entschieden. „Nach ausführlicher Analyse“, wie Kurt Hoffer festhält. Der Berndorfer legt – nach den beiden Debakeln in den ersten Frühjahrsrunden (0:16, 0:10) den Trainerjob zurück, möchte aber als sportlicher Leiter „Natascha den Rücken für ihre sportlichen Aufgaben freihalten und alle Hindernisse aus dem Weg räumen“.

Feinjustierung vorm Kellerduell

Was auch notwendig sein wird, schließlich ist Celouch neben dem A-Team auch für die Elf in der Future League verantwortlich. Die spielfreien Wochen (Cup, Ländermatches) sind der „ideale Zeitpunkt, um noch an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen“ – und für den Showdown mit Schlusslicht Innsbruck konkurrenzfähig zu werden. Mit ihrer Fußball-Leidenschaft und ihrer Erfahrung wird Celouch versuchen, das Fünkchen Hoffnung zu entzünden.

Nach der Länderspielpause wartet gleich eine Schnittpartie auf den SKV - am Sonntag (16. April, 12 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den Tabellensiebenten, die Spielgemeinschaft Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz.