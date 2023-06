Neuer Bewerbssponsor für höchste Frauen-Liga

Jetzt ist der Wechsel offiziell. Die Frauen-Fußball-Bundesliga wird mit Admiral als Bewerbssponsor in die neue Saison starten. Der Sportwettenanbieter tritt die Nachfolge von Planet Pure an und das für zumindest drei Jahre, wie der ÖFB am Donnerstag in einer Aussendung verlautete. Admiral ist auch schon Titelsponsor der ersten und zweiten Männer-Bundesliga sowie seit 2017 Partner des Frauen-Nationalteams und seit 2019 auch jener des Männer-Teams.

Admiral-Geschäftsführer Jürgen Irsigler bezeichnete das Sponsoring als "Herzensangelegenheit". Die Liga startet am Wochenende 26./27. August in die 42. Saison, während die heimischen Teamspielerinnen weiterhin auch international begehrt sind.

Neuer Klub für Feiersinger

Laura Feiersinger wagt im Karriere-Herbst noch den Sprung nach Italien. Die 30-jährige Salzburgerin unterzeichnete am Mittwoch bei der AS Roma einen Vertrag bis Ende Juni 2025 und tritt damit in die Fußstapfen von Ex-ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger, die ihre Karriere kürzlich beendet hat. Die ÖFB-Team-Mittelfeldstütze war seit Sommer 2018 in Frankfurt aktiv, zuvor hatte sie in Deutschland auch für den Herforder SV, Bayern München und SC Sand gespielt.

"Die AS Roma ist ein sehr spezieller Club mit viel Tradition, so etwas mag ich sehr. Und ich habe mit Carina viel gesprochen und viel Gutes gehört", sagte Feiersinger bei ihrer Präsentation. Italienisch spricht die 105-fache ÖFB-Teamspielerin (19 Tore) noch nicht. Auch deshalb warte nach mehr als zwölf Jahren in Deutschland eine völlig "neue Challenge".

Wenninger war es vor Beginn der vergangenen Saison nach ihrem Wechsel von den Bayern auf Anhieb gelungen sich einen Platz in der Innenverteidigung der Römerinnen zu sichern. Auch Feiersinger ist das absolut zuzutrauen. "Ich mag es lieber, offensiver zu spielen. Als ich jünger war, war ich mehr am Flügel, zuletzt mehr im Zentrum", gab die Mittelfeld-Allrounderin preis.