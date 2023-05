Neulengbach auf der Zielgeraden

Noch diese Woche will Mario Graf Nägel mit Köpfen Wochen. Eine erste Gesprächsrunde mit dem Betreuerteam um Gerald Linshalm, Birgit Gumpenberger und Steffi Kremener liegt schon hinter dem Neulengbacher Sportchef. „Jetzt setzen wir uns noch einmal zusammen“, verrät Graf, „es schaut gut aus, dass der Staff auch in der kommenden Saison beim USV bleibt.“ Weichenstellungen für die folgende Spielzeit sind auch im Kader angesagt. „13 Verträge sind schon verlängert“, kann der Neulengbacher Sportleiter schon etwas entspannter auf den Sommer schauen. Graf ist sich aber bewusst: „Wenn St. Pölten bei einer Spielerinnen anklopft und die Perspektive Champions League bieten kann, haben wir einen schweren Stand.“

Offensive im Fokus

Für den Offensivbereich dürfte nun wieder die Ex-Altenmarkterin Chiara Schaub ein Thema werden, um die sich der Klub schon in der Winterpause bemüht hat. Die Jung-Mama kiebitzt jedenfalls regelmäßig bei den Matches im Wienerwaldstadion.

Die Slowakin Kristina Panakova möchte man halten, schließlich hat die einzige Legionärin im Kader heuer in der Bundesliga schon neunmal eingenetzt. „Kristina fühlt sich wohl bei uns, ist so richtig aufgetaut“, sieht Graf gute Chancen auf eine Verlängerung. Freilich hat die Nationalspielerin einen neuen Manager – was die Gespräche in die Länge ziehen könnte.