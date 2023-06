Neulengbach: Jugendstil mischt Karten neu

Der große Umbruch wird erst im Sommer 2024 erfolgen. Dann soll die Frauen-Bundesliga, nach dem Vorbild bei den männlichen Kickern, ein neues Format erhalten. Nämlich mit einer Teilung der Feldes nach dem Grunddurchgang in eine „Meistergruppe“ (sechs Teams) und ein Abstiegs-Play-off (vier Vereine). „Mehr Spiele, mehr Qualität“, erhofft man sich dadurch in Neulengbach. Durch die nun vorgezogene Adaptierung der Future League gerät allerdings auch der USV unter Zugzwang.

„Sieben U21-Spielerinnen müssen schon ab diesem Sommer in der Future League beginnen. Das setzt voraus, dass wir gezielt junge Spielerinnen dazu holen und mit der einen oder anderen Arrivierten, die es schwer haben wird, in die Bundesliga-Truppe zu kommen, reden müssen“, erklärt Sportchef Mario Graf. Somit zeichnen sich einige Abgänge im „Ü21-Bereich“ ab. Am Mittwoch organisieren die Neulengbacherinnen noch einmal ein Sichtungstraining. Rund zehn Talente, die sich bereits in den vergangenen Wochen präsentieren konnten, werden noch einmal eingeladen. „Das Trainerteam war angetan“, kann sich Graf eine Verpflichtung im Paket vorstellen.

Trainerteam bleibt

Im Paket hat sich der Klub auch mit dem bisherigen Betreuerstab geeinigt. Chefcoach Gerald Linshalm, Birgit Gumpenberger, Stefanie Kremener und Torfrautrainer Wolfgang Tissauer sowie Physio Patrick Flandorfer haben am Samstag nun auch offiziell für eine weitere Saison in Neulengbach zugesagt. Linshalm: „Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen. Unterm Strich haben die Mädels eine Supersaison gespielt. Darauf lässt sich aufbauen.“

„Linsi“ & Co müssen in der Vorbereitung umplanen. Das erste Pflichtspiel steigt erst am 27. August. Denn die Auftaktrunde im Cup wurde vom Wochenende 19./20. August aufs zweite Septemberwochenende nach hinten verschoben. Ein Trainingsspiel mehr muss her, um die verlängerte Sommerpause zu überbrücken.