Neulengbacher Kaderplanung kommt auf Touren

Am Ende stand – mal wieder – Platz vier. Die Neulengbacherinnen konnten die Topspiele enger gestalten als in den Jahren zuvor. Am Abstand aufs Stockerl änderte sich aber wenig. 14 Zähler hinter Altach ging der USV über die Ziellinie. „Betrachtet man die Umstände war's trotzdem eine sehr gute Saison“, zieht Trainer Gerald Linshalm Bilanz. Von schweren Verletzungen (Sarac, Rukavina, Bauer) bis hin zur Schwangerschaft von Desiŕee Wiener: Ausfälle prägten die Saison.

Der Reiz der Entwicklung

„Die Mädels, die in die Bresche gesprungen sind, haben ihre Sache gut gemacht“, verweist Linshalm auf insgesamt 31 Kickerinnen, die in der Bundesliga zum Einsatz kamen. „Bei den anderen Topteams waren's zwischen 20 und 23“, gibt der Trainer zu bedenken. Auf dem gelegten Fundament will er in der Vorbereitung (offizieller Start: 11. Juli) aufbauen: „Junge Spielerinnen weiterzuentwickeln reizt jeden Trainer.“

Höhere Trainingsbeteiligung, mehr Qualität

Torfrau Larissa Rusek und Tatjana Weiss haben ihre AKA-Ausbildung abgeschlossen. „Dadurch können sie alle Trainings bei uns absolvieren. Davon wird die Mannschaft profitieren“, sieht der Coach Luft nach oben. Zumal die lange verletzte Spielmacherin Nicole Bauer und Emily Planer – im Frühjahr als Polizeischülerin stark eingespannt – mit Trainingsstart wieder voll angreifen können.

Panakova bleibt

Noch dauern wird's bei den langzeitverletzten Ines Sarac, Sophie Grafl und Helena Trofimiuk. Indessen tut sich schon einiges in Sachen Kaderplanung. Zehn Nachwuchsspielerinnen konnten sich vergangene Woche beim Sichtungstraining empfehlen, sollen verpflichtet werden.

Kristina Panakova, Neulengbachs beste Torschützin, bleibt eine weitere Saison im Wienerwald. An einer italienischen Nachwuchsnationalspielerin ist der Klub dran. Stella Gamper verstärkt die „US-Fraktion“, wechselt wie Anna Holl und Livia Pertl ans College in den USA.

Jasmin Dewein verabschiedet sich jedoch nach einer Halbsaison wieder. „Somit brauchen wir noch eine Torfrau. Idealerweise eine junge Keeperin, die sich bei uns weiter entwickeln möchte“, umreißt Sportchefin Sonja Hickelsberger das Anforderungsprofil. Jetzt stehen mit „Einser“ Larissa Rusek und der jungen Vivien Grabenhofer nur zwei Torhüterinnen im Kader.

Kurz kommt, Kontakte zu Taskin

Kontakte gibt's zu Dilan Taskin (21, Abwehr), die nach einem Jahr bei Besiktas Istanbul wieder in Österreich landen könnte. Die Waldviertlerin hatte in den ersten Herbstrunden beim USV den Durchbruch geschafft, war dann in die Türkei gewechselt.

Bereits in trockenen Tüchern ist die Verpflichtung Evelin Kurz. Von der defensiven Außenbahn bis hin den Angriff ist die 22-Jährige vom SV Horn variabel einsetzbar. In der abgelaufenen Zweitligasaison erzielte Kurz acht Treffer. Ausgebildet wurde „Shorty“ bei Serienmeister St. Pölten. „Eine erfahrene Spielerin, die unseren Kader verstärkt“, sagt Obmann Thomas Wirnsberger.