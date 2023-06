NÖ-Talent brennt auf Bundesliga-Premiere

Die Blau-Gelben sicherten sich für die neue Saison die Dienste von Torfrau Christina Schönwetter. Die 18-Jährige kommt vom SK Sturm Graz nach Wien-Döbling. Die aktuelle U19-Teamspielerin hütete in der abgelaufenen Saison hauptsächlich das Tor des Akademie-Teams der Steirerinnen. Die Vorfreude sei groß, sagt die Weinviertlerin: „Für mich ist es der nächste Schritt in meiner Karriere. Ich bin glücklich diesen bei der Vienna zu machen und überzeugt, dass wir hier Großes schaffen können.“

Vier Jahre in der Steiermark

Ihre Karriere startete Schönwetter 2012 beim SV Leobendorf. Vor der Saison 2017/18 wechselte die Torfrau zum USV Leitzersdorf. Im Jahr 2019 folgte dann der Wechsel in die Steiermark zum SK Sturm Graz, wo sie bis zuletzt tätig war. Mit Sturm gelang Schönwetter 2020/2021 der Meistertitel, sowie 2021/2022 der Vizemeistertitel in der Future League.

EM statt Sommerpause

Auch im Teamdress konnte Schönwetter bereits glänzen. In sieben Länderspielen für das österreichische U17-Nationalteam hielt sie viermal die Null fest. Für das U19-Nationalteam bestritt die 18-Jährige bereits fünf Partien und wurde für die anstehende U19-Europameisterschaft in Belgien von Teamchef Hannes Spilka nominiert. Die Auswahl absolviert noch bis Sonntag den ersten Vorbereitungslehrgang in Windischgarsten. Das erste EM-Spiel steigt am 18. Juli gegen Deutschland.