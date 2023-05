Nur zwei Siege helfen Altenmarkt-Girls

Elf Jahre lang gehört der SKV Altenmarkt zum „Inventar“ der Bundesliga. Nun droht den Triestingtalerinnen das Aus dieser Ära. Nach der 1:5-Niederlage bei der Austria und dem parallelen Punktegewinn von Wacker Innsbruck (2:2 gegen Bergheim) steht fest: Um oben zu bleiben, müssen die Mädels von Natascha Celouch zwei der drei ausstehenden Partien gewinnen. Ein Schicksalsspiel wartet am Samstag, weiß die Trainerin: „Uns hilft nur ein Sieg gegen Bergheim.“ Das zeigt schon der Blick aufs Restprogramm. Bei Vizemeister Sturm Graz ist wohl nichts zu holen, im Optimalfall wird das letzte Heimspiel der Saison gegen Innsbruck zum Showdown. Aktuell liegen die Tirolerinnen bereits vier Zähler vor dem SKV.

Zwischen Hoffnung und Horror

Das Gastspiel bei der Austria brachte Altenmarkt zwar den ersten Torerfolg seit November 2022 sowie das Comeback von Katja Dorn, aber auch den 100. Gegentreffer der laufenden Saison. „Zur Pause war schon alles vorbei“, kommentiert Celouch das 1:5. „Wenn wir daheim gegen Bergheim nicht hellwach ins Match gehen, brauchen wir die zweite Hälfte erst gar nicht zu spielen.“

Eine potenzielle Hoffnungsträgerin schnürte am Wochenende nach eineinhalb Jahren die Fußballschuhe — freilich nicht in Altenmarkt, sondern in Neulengbach. Chiara Rattenschlager startet nach der Babypause und „Absitzen“ der Stehzeit im Wienerwald durch. Für ihren nunmehrigen Ex-Klub geht's ums sportliche Überleben. Dafür wird's ein kleines Fußballwunder brauchen.

Was die weiteren NÖ-Klubs erwartet

Ein Wunder wär's nicht, wenn der neue Meister so heißt wie der alte: St. Pölten kann am Sonntag in Rohrbach gegen die SPG Altach/Vorderland den Titel klar machen. Neulengbach möchte in Linz voll anschreiben, um Platz drei noch angreifen zu können. „Das wird ein Geduldsspiel“, ist sich Trainer Gerald Linshalm bewusst.“ Angreiferin Jasmin Reiterer fällt weiterhin aus, Sara Rankovic und Nicole Bauer sind dagegen ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Die nächste Runde.- Samstag, 14.45 Uhr: Altenmarkt - Bergheim. Sonntag, 11.00 Uhr:SKN St. Pölten - Altach/Vorderland (in Rohrbach), Innsbruck - Sturm Graz; 12.00 Uhr: First Vienna - Austria Wien; 14.00 Uhr:Kleinm./BW Linz - Neulengbach.