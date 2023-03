RUNDE 10: FC Wacker Innsbruck - First Vienna FC 1894: 1:5 (0:3)

Am 19. März traf FC Wacker Innsbruck in der 10. Runde der Planet Pure Frauen Bundesliga zuhause auf First Vienna FC 1894. Für FC Wacker Innsbruck endete das Spiel in einer deutlichen 1:5 (0:3) Niederlage.

FC Wacker Innsbruck - First Vienna FC 1894 1:5 (0:3)

Sonntag, 19. März 2023, Innsbruck, 100 Zuseher, SR Biljana Iskin

Tore:

0:1 Nadine Seidl (1.)

0:2 Claudia Wasser (14.)

0:3 Sarah Wronski (34.)

1:3 Billie Marie Kaiser (72.)

1:4 Jelena Dordic (79.)

1:5 Nadine Seidl (85.)

FC Wacker Innsbruck: S. Gabriel - J. Stützenberger - P. Schwaninger (58. L. Hartlieb), R. Krajinovic, G. Eckert, E. Bock (17. N. Volgger) - M. Hochmuth, L. Gutensohn, S. Rieder (62. C. Aschaber) - B. Kaiser - J. Kaiser (72. S. Makungu); S. Graus

First Vienna FC 1894: P. Piplits - I. Schneiderbauer (60. M. Dworak), S. Wronski, J. Dordic, L. Kovar, N. Seidl (85. L. Falk), J. Kappenberger (60. P. Pfanner), N. Ojukwu, V. Hahn, V. Rauter (68. I. Aistleitner), C. Wasser (60. L. Tuschek); E. Krasniqi, E. Floh

Trainer: Mark Dobrounig

Karten:

Gelb: keine bzw. Isabell Schneiderbauer (55., Foul)

