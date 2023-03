Schumacher auf den Spuren der Legende

15 Volltreffer reichten Annabel Schasching im Vorjahr zur Schützenkrone. St. Pöltens Top-Knipserin ist – sieben Runden vor Schluss – gerade einmal zwei Tore von dieser Marke entfernt. Als Flügelflitzerin nimmt Rita Schumacher Kurs auf die Torjägerwertung, quasi in den Fußstapfen von Fanny Vago. Die Ungarin hatte von 2016 bis 2019 auch diesen Titel nach St. Pölten geholt. Die 22-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern schickt sich an, ihre legitime Nachfolgerin zu werden. „Wichtiger als die einzelnen Tore, die ich schieße, sind die Siege“, winkt Schumacher ab. „Schließlich schläft die Konkurrenz nicht.“

Makellos in Pflichtspielen

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung läuft‘s in Liga und Cup – fast schon wie gewohnt – makellos. 23:0 Tore in drei Partien stehen für die St. Pöltnerinnen zu Buche, sechs davon gingen auf Schumachers Konto. „In den Tests haben wir teilweise nicht das zeigt, was wir können. Allerdings haben Mannschaft und Trainerstab hart gearbeitet. Man hat gemerkt, wie unser Niveau im Training gestiegen ist“, schildert die Angreiferin. An den gelungenen Start wollen die Wölfinnen „anknüpfen und weiter Spaß haben“, ergänzt St. Pöltens Nummer neun. Am liebsten schon am Samstag beim Cup-Halbfinale in Linz-Kleinmünchen.