SKN-Frauen holen Austria-Talent

„Zukunftsaktie“ Aldiana Amuchie ist der erste Neuzugang der spusu SKN Frauen in der aktuellen Sommerübertrittszeit. Die deutsche Mittelfeldspielerin kommt von der Wiener Austria nach St. Pölten und hat bis 2025 bei den Wölfinnen unterschrieben. "Sie arbeitet unheimlich viel gegen den Ball, hat athletisch und technisch ein großes Potential", sieht SKN-Trainerin Liese Brancao dem Neuzugang hoffnungsvoll entgegen.

Nächster Schritt auf der Karriereleiter

Amuchie, die bei der Austria von der Jugend bis zum alle Bundesigateam alle Station durchlief und in der Austria Akademie ausgebildet wurde, wird bei den Wölfinnen die Nummer 6 tragen. Elfmal stand sie in der abgelaufenen Saison in der violetten Startformation. "Ich bin überglücklich einen Vertrag beim spusu SKN unterzeichnet zu haben. Es ist für mich an der Zeit, den nächsten Karriereschritt zu gehen und bin mega glücklich, dass mir der SKN die Chance gibt, mein volles Potential auszuschöpfen. Ich möchte mein Können unter Beweis stellen und mit St. Pölten Erfolge feiern", so Amuchie selbstbewusst.

Eine Einstellung, die sie sich von ihrem Vorbild Cristiano Ronaldo abgeschaut hat. "Er spielt zwar eine andere Position, aber sein Mindset, seine Art zu denken, seine Einstellung und wie er immer versucht, das Maximum herauszuholen, imponiert mir sehr", spricht sie in höchsten Tönen von ihrem Idol.