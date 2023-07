SKN-Frauen: Sechs Tests in 21 Tagen

Mit einem Mammutprogramm starten die Wölfinnen am kommenden Wochenende in die Sommervorbereitung 2023. Los geht es Sonntag in Asparn an der Zaya, wo bei der Eröffnung der spusu Arena Sparta Prag wartet. Fünf Tage später gibt´s in Ravelsbach ein Kräftemessen mit dem polnischen Klub Czarni Sosnowiec, bevor am 1. August in Göttlesbrunn die Ungarinnen aus Györ zum Tanz bitten. Am darauffolgenden Wochenende geht's nach Budapest, zum einzigen Probegalopp außerhalb der Landesgrenzen. Im Kocsis Sándor Sportzentrum geht es gegen die ungarischen Meisterinnen von Ferencvaros.

Mit einem Bern-Doppel wird die Sommervorbereitung abgerundet: Am Donnerstag, den 10. August, matcht man sich im Sportzentrum mit den Schweizerinnen, drei Tage später kommt es in Spratzern zur Revanche gegen die Elf von Trainerin Imke Wübbenhorst.

Ein violetter Gradmesser

Eine kurze und knackige Sommervorbereitung die neuerlich im Zeichen der Champions-League-Quali steht, wo es für die Wölfinnen am 9. September im Endspiel der ersten Qualifikationsrunde ernst wird. Schon zuvor steht der Auftakt in Liga und Pokal auf dem Programm. Während die Erstrunden-Duelle in Cup noch ausgelost werden, steht bereits fest, dass es zum Liga-Auftakt in Wien gegen die Austria geht. Ein erster Gradmesser der zeigen wird, wo die Wölfinnen national stehen.

Die Termine im Überblick

Sonntag, 23.7./15:00 SKN - AC Sparta Prag in Asparn

Freitag, 28.7./17:00 SKN - KKS Czarni Sosnowiec in Ravelsbach

Dienstag, 1.8./17:00 SKN - ETO FC Györ in Göttlesbrunn

Samstag, 5.8./15:30 Ferencvaros TC - SKN in Budapest

Donnerstag, 10.8./17:00 SKN - BSC Young Boys Bern im Sportzentrum NÖ

Sonntag, 13.8./11:00 SKN - BSC Young Boys Bern in Spratzern