St. Pöltner Gipfeltreffen, Austria-Gastspiel in Neulengbach

Erst Steiermark, dann Island: Für die Wölfinnen starten entscheidende Wochen. Der fünfte Spieltag startet dabei gleich mit dem Topspiel zwischen dem SK Sturm Graz und Neo-Tabellenführer spusu SKN St. Pölten am Freitag, 6. Oktober (20:15 Uhr, ÖFB TV). Die „Wölfinnen“ sind noch ohne Punktverlust in dieser Saison, dürfen sich seit der vergangenen Runde erstmals in dieser Saison Tabellenführer nennen und liegen drei Punkte vor dem Drittplatzierten aus der steirischen Landeshauptstadt.

SKN-Cheftrainerin Liese Brancao erwartet sich „in Graz ein sehr offenes Spiel, in dem wir auch defensiv sehr gefordert sein werden, weil Sturm offensiv sehr viel individuelle Qualität besitzt. Für uns gilt es, im Spiel mit dem Ball sehr genau zu sein und wenn möglich ein frühes Tor zu erzielen, um das Spiel zu beruhigen. Das Ziel ist natürlich, drei Punkte mit nach St. Pölten zu nehmen." Alexandra Biroova zog sich gegen Bergheim eine Gehirnerschütterung zu.

Sargon Duran, seit Sommer Coach der Steirerinnen ist sich bewusst: „Wir benötigen eine Top-Performance, um gegen den Favoriten aus Niederösterreich bestehen zu können. Wir freuen uns schon riesig auf dieses Topspiel gegen den Tabellenführer.“

Wacker in der Warteschleife

Am Samstag empfängt der FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen zunächst um 13 Uhr (ÖFB TV) den FC Wacker Innsbruck im Hofmann Personal Stadion. Nach einem guten Saisonstart sind die Oberösterreicherinnen in den letzten zwei Spielen ohne Zählbares geblieben. Der FC Wacker Innsbruck musste sich zuletzt gegen Sturm Graz trotz Pausenführung am Ende mit 1:3 geschlagen geben und wartet noch auf die ersten Punkte der Saison.

Tatjana Weiss (links): Konnte sich mit Neulengbach in Altach nicht für einen guten Auftritt belohnen Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Ebenfalls am Samstag, allerdings um 16 Uhr empfängt SoccerCoin USV Neulengbach den FK Austria Wien (ÖFB TV). Die Niederösterreicherinnen warten noch auf den ersten Heimerfolg in dieser Saison und könnten mit einem Sieg an die Veilchen heranrücken. „Wichtig ist, dass wir anschreiben“, möchte Neulengbachs Sportchef Mario Graf die hinteren Gefilde „so schnell wie möglich hinter sich lassen“.

Evelin Kurz ist mit Gelb-Rot gesperrt, Laura Spinn fällt verletzungsbedingt aus. Die zuletzt erkrankte Mara Sophie Draxler sollte für Samstag wieder fit werden.

Den Wienerinnen wiederum winkt bei einem Sieg in Neulengbach und einer gleichzeitigen Niederlage des SK Sturm Graz gegen Meister St. Pölten sogar den Sprung auf den dritten Platz. „In Neulengbach erwarten wir einen sehr guten und aggressiven Gegner, der uns alles abverlangen wird“, sagt Austria-Trainer Stefan Kenesei. „Neulengbach hat zuletzt in Altach gezeigt, wozu sie im Stande sind. Auch wenn es ein sehr schwieriges Spiel werden wird bin ich zuversichtlich, dass wir auch dort etwas mitnehmen können.“

Übrigens: Rund ums Spiel wollen die Neulengbacherinnen mit Oktoberfest-Flair locken - Brez'n, Bier und Weißwurst als kulinarische „Unterlage“ fürs Match.

Schnittpartie für die Vienna

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet das ORF Sport+ Livespiel zwischen dem First Vienna FC und der SPG SCR Altach/FFC Vorderland um 12.45 Uhr. Mit einem Heimerfolg könnten die Döblingerinnen zu den Vorarlbergerinnen aufschließen, die derzeit punktgleich mit Tabellenführer St. Pölten an der Tabellenspitze stehen.

Den Abschluss des fünften Spieltages bildet die Partie zwischen dem FC Bergheim und der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies am Sonntag, 8. Oktober um 14 Uhr (ÖFB TV). Während die Salzburgerinnen noch auf die ersten Saisonpunkte warten, peilt der Aufsteiger aus Vorarlberg den zweiten Auswärtssieg in Folge an.