Zwei Neulengbach-Ladies unterm Messer

Der erste Schritt am Weg zurück ist getan. Am vergangenen Dienstag unterzog sich Neulengbachs Regisseurin Ines Sarac nach ihrem Kreuzbandriss dem geplanten Eingriff am Knie. „Wir werden sie auf ihrem Weg unterstützen“, versichert Sportchef Mario Graf, der mit Sarac vorzeitig verlängern möchte. Zwei Tage später legte sich Sara Rankovic unters Messer. Bei der Arthroskopie stellte sich heraus, dass der Knorpel im Knie intakt ist und „nur“ der Meniskus genäht werden muss. „Die Chancen auf ein Comeback früher als erhofft stehen recht gut“, erklärt Trainer Gerald Linshalm. Läuft‘s optimal könnte Rankovic im Sommer wieder angreifen.

Bereits jetzt wieder einsatzfähig: Jasmin Reiterer und Stella Gamper, die nach hartnäckigen Verletzungen beim Cupspiel gegen Altach ihr Comeback gegeben haben.