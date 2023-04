Wölfinnen sind bereit für den neunten Streich

Das Double – also Cup und Meistertitel – hat Trainerin Liese Brancao als St. Pöltner Saisonziel ausgegeben. Teil eins der Agenda können die Wölfinnen am Montag perfekt machen. Doch im Pokalendspiel in Wiener Neustadt (1. Mai, 15 Uhr) wartet die „Torfabrik“ der Liga. Schließlich hat die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland (rund um Ex-SKN-Kickerin Anna Bereuter) am Sonntag einen 18:0-Sieg gegen Altenmarkt eingefahren – den höchsten Sieg in der Bundesligahistorie.

Balog vor Rückkehr

Weniger spektakulär ließen‘s die St. Pöltnerinnen angehen. Abwehrchefin Leonarda Balog wurde beim 4:1 in Bergheim geschont, sollte im Cup aber wieder dabei sein können. Elfmal haben sich die Wölfinnen bislang mit Altach gematcht, elfmal gingen sie als Siegerinnen vom Feld.

Im Hintergrund laufen natürlich längst die Vertragsgespräche. „Abgeschlossen sind sie noch nicht. Es kann sich immer etwas tun“, will Präsident Wilfried Schmaus Abgänge nicht ausschließen. Lainie Fuchs zieht‘s ab Sommer studienbedingt in die USA und wird für die Pittsburgh Panthers kicken, Melanie Brunnthaler, Diana Lemesova und Torfrau Melissa Abiral haben dagegen verlängert.

Alles zum Cup-Finale

Wer beim Endspiel des Sportland.NÖ-Frauencups in der ERGO Arena dabei sein will, hat mehrere Optionen: Vollpreis-Tickets für die überdachte Westtribüne sind auf oeticket um 10 Euro erhältlich. Der ermäßigte Ticketpreis beläuft sich auf 6 Euro, Kinder bis zum Alter von sechs Jahren sind um 4 Euro dabei.

VIP-Karten (90 € Vollpreis und 45€ für Kinder) können ab sofort per Mail an vip@oefb.at bestellt werden.



Karten für das Finale sind zunächst ausschließlich für die überdachte Westtribüne buchbar. Bei einem Ausverkauf der Westtribüne geht ein zusätzliches Kontingent für die Ost-Tribüne der ERGO Arena in den Verkauf. Neben dem Online-Vorverkauf sind Tickets auch am Spieltag bei der Tageskassa ab 14 Uhr zu erwerben.