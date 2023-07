Brunnthaler für Island-Länderspiel nachnominiert

Mehr als 1500 Tickets sind schon weg! Am Dienstag bestreitet Österreichs Frauen-Nationalteam die Generalprobe vor dem Einstieg in die Nations League. Die Ladies von Irene Fuhrmann treffen in der Wr. Neustädter Ergo-Arena (18. Juli, 19.45 Uhr) auf Island. Ins Teamcamp nach Bad Tatzmannsdorf ist jetzt auch Melanie Brunnthaler eingerückt. Die 22-Jährige vom SKN St. Pölten ersetzt die ehemalige Neulengbacherin Lisa Kolb (SC Freiburg), die wegen muskulärer Probleme w.o. geben muss.

Brownlow folgt Witamwas

Personelle Änderung gibt es auch im Betreuerteam. Assistenz-Trainer Christoph Witamwasübergibt seine Funktion nach knapp drei Jahren an Michael Brownlow, der das Frauen-Nationalteam bereits als Gegneranalyst bei der EURO 2022 in England begleitet hat. Brownlow (23) absolvierte die AKA St. Pölten, spielte für Spratzern und Kirchberg. Zudem erweitert Spielanalyst Sven Palinkasch das bestehende Analyse-Team.

Ticket-Info: Karten sind unter www.oefb.at/tickets erhältlich, auch die Ost-Tribüne auf der „Gegengeraden“ wird geöffnet. Für alle Tribünen gilt nach wie vor eine 1+1 Ticketaktion. Zu jeder erworbenen Eintrittskarte kann ein Ticket der selben Kategorie gratis hinzugefügt werden.