Fuhrmann: Deutschland als Wunschlos

Die Premiere der Nations League der Frauen rückt näher: Am Dienstag (13 Uhr) erfolgt mit der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon der Startschuss für den neuen europäischen Fußball-Bewerb. Die ÖFB-Auswahl spielt dabei in der höchsten Liga A mit und wird aus dem dritten Lostopf gezogen. ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hofft auf ein Wiedersehen mit den Nachbarinnen. "Es wäre schön, einen Publikumsmagneten wie Deutschland zu bekommen", sagt die 42-jährige Wahl-Niederösterreicherin.

Erinnerungen an die EM

Gegen die DFB-Auswahl hatte es im EM-Viertelfinale am 21. Juli 2022 nach starker Vorstellung eine 0:2-Niederlage gegeben. Beim gleichen Turnier hatten die Österreicherinnen im Eröffnungsspiel gegen England in Manchester mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nicht einmal zwei Monate später war in der WM-Qualifikation in Wiener Neustadt ein 0:2 gegen die "Lionesses" gefolgt. Die beiden Teams sind zwei von vier möglichen Gegnern aus Topf eins, in dem sich auch Frankreich und Schweden befinden.

Nur nicht Spanien

Aus dem zweiten Topf will Fuhrmann ein Aufeinandertreffen mit dem "härtesten Gegner" Spanien vermeiden. Vize-Weltmeister Niederlande, Norwegen und Dänemark seien aber auch "richtig stark". Gegen die Niederländerinnen gab es in diesem Jahr in einem Test-Doppel nach einem 2:1-Sieg eine 0:4-Niederlage. Im schwächsten Topf befinden sich die Schweiz, Wales, Portugal und Schottland. ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger und Co. könnten schnell die Chance zur Revanche an den Schottinnen bekommen, die im Herbst 2022 im WM-Play-off die ÖFB-Träume für ein Endrunden-Ticket beendet hatten.

Verbleib in der A Liga ist das große Ziel

"Eine Revanche gegen Schottland bringt uns die Chance auf die historisch erste WM-Teilnahme nicht zurück", betont die Gablitzerin Fuhrmann, die gemeinsam mit Teammanagerin Isabel Hochstöger zur Auslosung nach Nyon reist. Wolle man die Liga A halten, was das erklärte Ziel ist, müsse man jedenfalls gegen jedes der Topf-Vier-Teams punkten. Die ersten beiden Gruppenplätze bedeuten automatisch den Klassenerhalt, die Tabellendritten müssen in zwei Relegationsspielen gegen einen Liga-B-Zweitplatzierten antreten. Die Tabellenletzten steigen fix in die zweithöchste Leistungsstufe ab.

Olympia als Zuckerl

Die A-Liga-Gruppensieger kämpfen in Halbfinale und Finale (jeweils nur ein Spiel) um den Nations-League-Titel. Die beiden Finalisten haben neben Gastgeber Frankreich auch ein Olympia-Ticket für die Sommerspiele 2024 sicher. Die Nations-League-Gruppenphase startet im September (20.-26.), gespielt wird auch zwischen 25. und 31. Oktober sowie 29. November und 5. Dezember. Jeweils zwei Partien werden ausgetragen. Die Final- bzw. Relegationspartien folgen zwischen 21. und 28. Februar 2024. Insgesamt 51 Nationen, in drei verschiedenen Ligen, nehmen die Nations-League-Premiere in Angriff.

16 Teams, vier Töpfe

Topfeinteilung für die Nations-League-Auslosung (Liga A) der Frauen:

Topf 1: England, Deutschland, Frankreich, Schweden

Topf 2: Spanien, Niederlande, Norwegen, Dänemark

Topf 3: Italien, Belgien, Österreich, Island

Topf 4: Schweiz, Wales, Portugal, Schottland