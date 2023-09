Fuhrmann nominiert D'Angelo

Nach dem kurzfristigen Ausfall von St. Pöltens Mittelfeldspielerin Claudia Wenger hat Teamchefin Irene Fuhrmann mit Chiara D'Angelo eine junge Debütantin an Bord geholt. Die 19-Jährige ist bereits in das Teamquartier des Frauen-Nationalteams nach München nachgereist und wird am Mittwoch-Nachmittag mit der ÖFB-Auswahl nach Oslo fliegen.

U19-EM-Auftritte als Empfehlung

Fuhrmann begründet ihre Entscheidung. „Claudia Wenger fällt uns kurzfristig mit muskulären Beschwerden für die beiden kommenden Nations League-Spiele in Norwegen und gegen Frankreich aus“, erklärt die Gablitzerin. „Mit Chiara D´Angelo haben wir uns für eine junge, dynamische Außenspielerin entschieden, die bei der vergangenen U19-Europameisterschaft in Belgien mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und durch ihre Leihe von St. Pölten nach Hoffenheim in diesem Sommer ihre Ambitionen untermauert hat. Wir freuen uns, sie erstmals im Kreis des Nationalteams dabei zu haben.“

Erst Norwegen, dann Frankreich

Für das Frauen-Nationalteam geht es am heutigen Mittwochnachmittag von Teamhotel in München nach Oslo, wo die ÖFB-Auswahl am Freitag im Ullevaal Stadion zum Auftakt der erstmals ausgetragenen UEFA Women's Nations League auf Norwegen (präsentiert von Raiffeisen) trifft. Die Partie ist ab 18.55 Uhr in der ORF TvThek und ab 20 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen.

Fanrekord im Viola Park fix

Vier Tage später, am Dienstag, 26. September trifft die ÖFB-Elf um 18:30 Uhr auf Frankreich (präsentiert von Admiral). Für das Rekordspiel im Viola Park, also der Heimstätte der Wiener Austria, sind mittlerweile über 7.600 Tickets abgesetzt. Es werden also mehr als doppelt soviele Fans erwartet wie beim bisherigen Zuschauer-Highlight (2012 in der St. Pöltner NV Arena gegen die Russinnen).