Hickelsberger retour im Team-Kader

Nur mehr ein Probegalopp ehe es auf die „Rennbahn“ Nations League geht! Und diesen Test bestreiten die rot-weiß-roten Fußballerinnen in Wr. Neustadt, messen sich in der Ergo Arena mit dem Weltranglisten-15. aus Island (18. Juli, 19.45 Uhr). Teamchefin Irene Fuhrmann hat den vorläufigen Kader für das Länderspiel nominiert. Die St. Christophenerin Julia Hickelsberger ist nach überstandener Verletzung erstmals wieder dabei. Eine dritte Torfrau wird nachnominiert. Denn die Ex-St. Pöltnerin Isabella Kresche (Sassuolo) kämpft mit Schulterproblemen, Sturms Mariella El-Sherif ist parallel mit dem U19-Team im Europameisterschaftseinsatz.

In der Defensive werden sich angesichts der Ausfälle (u.a. Kathi Schiechtl/Sehnenprobleme) einige Youngsters präsentieren können. „Wir werden diese Herausforderung annehmen wie sie ist, wohlwissend, dass uns die personelle Situation – speziell in der Abwehr - an unsere Grenzen bringt“, versichert Teamchefin Irene Fuhrmann.

Billa fällt aus, Kolb mit Fragezeichen

Mit Nicole Billa fehlt auch die Topstürmerin der vergangenen Jahre. Die Tirolerin hatte im Frühjahr immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen und absolviert bei Hoffenheim ein individuelles Aufbauprogramm im Hinblick auf den Start in die deutsche Ligasaison. "Wir wollen sie da bestmöglich unterstützen, auch wenn sie fehlen wird", sagte Fuhrmann.

Ein Comeback im vorläufigen 22-Frau-Kader gibt Julia Hickelsberger-Füller. "Wir wissen um die Stärken von Julia, es geht darum, dass sie fit und geduldig bleibt. Es ist entscheidend, dass sie nicht überpowert", meinte die ÖFB-Teamchefin. Die Ex-Neulengbacherin Lisa Kolb könnte nach ihrem Muskelbündelriss zum Einsatz kommen, eine endgültige Entscheidung wird erst nach Freiburgs Trainingsstart wenige Tage vor der ÖFB-Team-Zusammenkunft am 11. Juli in Bad Tatzmannsdorf fallen.

Der Aufgebot

TOR: PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/88)

ABWEHR: DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/8/2 Tor), GEORGIEVA Marina (Paris Saint-Germain/FRA/26/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/98/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/92/3), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1),

MITTELFELD: BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/68/10), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/105/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie (FC Zürich Frauen/SUI/28/7), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/133/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/9/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/2/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/108/15)

ANGRIFF: CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/4/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/17/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/30/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/1/0) WIENERROITHER Katja (RB Leipzig/GER/14/2)

Auf Abruf: Anna BEREUTER (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/0/0), DORDIC Jelena (First Vienna FC 1894/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Tenerife/ESP/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)