So tippen Fuhrmann & Co

Jedes Team durfte einmal ran, die erste Runde bei der Frauen-WM ist abgeschlossen. Weil in Australien und Neuseeland gekickt wird, sind in Österreich die Frühaufsteher im Vorteil. Die frühen Anstoßzeiten der WM-Partien halten die meisten ÖFB-Frauen aber nicht davon ab, die Spiele zu verfolgen. Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil wird etwa mit ihren Club-Kolleginnen mitfiebern, auch wenn die eigene Abwesenheit noch ein wenig schmerzt. "Es ist nicht so einfach, wenn man sieht, dass die Freundinnen und Mitspielerinnen anreisen und dort trainieren. Solche Rückschläge gehören zum Sport dazu. Ich werde die Spiele schon schauen, auch wenn wir oft am Vormittag trainieren", betont die erste ÖFB-Ersatzkapitänin.

Dem steigenden Interesse am Frauenfußball werden laut Zadrazil auch die ungewohnten Anstoßzeiten keinen Abbruch tun. "Viele Spiele sind zu Mittag, da sollte der Hype in Europa weitergehen", sagt die Salzburgerin und bekräftigt: "Es ist ein cooler Austragungsort, sie stellen was Großes auf die Beine."

Eine lange Titelrechnung

Auf einen gemeinsamen Turnierfavoriten können sich die ÖFB-Frauen indes nicht einigen. "Der Favoritenkreis ist sehr groß", betonte Puntigam. Frankreich werde sehr stark sein, die USA mit Sicherheit auch, sagte sie. Allerdings dürfe man auch Deutschland und England nie unterschätzen. Diese zwei Teams hat Zadrazil besonders auf der Rechnung. "Mit Deutschland ist sicher wieder zu rechnen. Ich merke in der Liga, was für eine Qualität da vorhanden ist." Und es sei selten so ausgeglichen gewesen in der Spitze.

Keeperin Manuela Zinsberger gibt unterdessen einen ganz neutralen Ausblick. "Es wird eine unglaublich spannende WM", sagt die ÖFB-Torfrau und ergänzte mit einem Lachen: "Normal habe ich einen guten Schmäh, aber da bin ich jetzt vielleicht langweilig. Ich drücke allen die Daumen."

Bundesliga-Managerin Carina Wenninger Foto: APAGEORG HOCHMUTH

Fuhrmann konzentriert sich auf kommende Gegner

Teamchefin Irene Fuhrmann legt ihren „WM-Fokus“ auf die Gegnerinnen in der Nations League. . "Wir können wie immer von den Besten lernen. Da kann man sich immer was abschauen", sagt die Gablitzerin. Einen Fokus auf eine besonders herausragende Spielerin habe sie aber nicht. Der Favoritenkreis ist laut Fuhrmann "so groß wie nie". Sie erwartet sich ein europäisches Team im Finale, bei der EM 2022 habe man gesehen, wie hoch die Qualität in Europa sei.

Wir werden sehr gute Erkenntnisse gewinnen können", ist sich die 42-Jährige sicher. Bei den Französinnen hat erst im Frühjahr mit dem im Männerbereich sehr erfahrenen Herve Renard ein neuer Teamchef das Zepter der lange umstritten gewesenen Corinne Diacre übernommen. "Ich bin schon sehr gespannt, wie sie unter dem neuen Trainer auftreten", verlautete Fuhrmann. Auch bei den Norwegerinnen kehrt ein neuer Besen, allerdings schon etwas länger. Hege Riise wurde schon nach dem Out in der Gruppenphase bei der EM 2022 samt 0:1-Niederlage gegen Österreich als Nachfolgerin von Martin Sjögren installiert.

"Ich glaube, dass auch sie eine gute WM spielen werden", vermutete Fuhrmann. Die Portugiesinnen sind von der Papierform der leichteste ÖFB-Gegner, allerdings deutlich im Aufwind. "Sie haben ein sehr interessantes Team, das auf einem richtig schweren Weg im Play-off Belgien und Island ausgeschaltet hat", sagte Fuhrmann. Die Nummer 21 der Weltrangliste sei von der Größe her ein bisschen vergleichbar mit Österreich.

"Sie haben eine unheimlich positive Entwicklung gemacht im gesamten Frauenfußball. Sie haben jeden Jahrgang ein Nationalteam, es fruchtet, dass sie viel investieren. Es ist schön zu sehen, was möglich ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir sie im Herbst hinter uns lassen werden"

Alle Spiele zu sehen

"Ich war sehr froh, dass sich Österreich relativ schnell dazu bekannt hat, die Frauen-WM zu übertragen. Gut ist auch, dass es zu einer Lösung gekommen ist, dass das Turnier auch in anderen großen Ländern übertragen wird. Spiele nicht sehen zu können, wäre für den Frauenfußball eine totale Katastrophe gewesen", hält Ex-ÖFB-Nationalspielerin Carina Wenninger fest. Die Daumen drückt sie Deutschland, Italien und Schweden, da dort Ex-Weggefährtinnen im Einsatz sind.

Wenninger: USA und Deutschland als Favoriten

Deutschland sieht die frisch gebackene Managerin der Admiral Frauen Bundesligawie die USA als Favorit. Bei Europameister England werde sich weisen, ob verletzte Starspielerinnen adäquat ersetzt werden können. "Bei der EM hatten sie auch in der zweiten Reihe unglaublich gute Spielerinnen", sagte Wenninger, die nicht mit einer Überraschung durch einen Außenseiter rechnet. In dieser Rolle tritt Österreich im Herbst in der Nations League an. Mit Frankreich, Norwegen und Portugal warten "richtige Kaliber".

Wenninger, die ehrenamtlich für das Social-Impact-Unternehmen "share" wirbt, ist aber für die Zukunft nicht bange. "Man kann von jungen Spielerinnen nicht erwarten, dass sie jedes Spiel mit Top-Konstanz spielen, aber vom Grundniveau und wie sie ausgebildet werden, kommen ganz tolle Spielerinnen nach." Bestes Beispiel: Die erfolgreiche U19-Auswahl, die bei der EM nur knapp den Einzug ins Halbfinale verpasst hat.

Neuling stellt Neuseeland ein Bein

Das Gastgeber-Team Neuseelands hat bei der Frauen-Fußball-WM nach dem 1:0-Auftaktsieg über Norwegen am Dienstag mit einem 0:1 (0:1) gegen WM-Neuling Philippinen einen Dämpfer hinnehmen müssen. Den entscheidenden Treffer in Gruppe A zum Auftakt der zweiten Runde erzielte in Wellington Sarina Bolden (24.) per Kopf. Das letzte Match der ersten Runde hatte davor in Pool H in Sydney mit einem 2:0-(2:0)-Erfolg Kolumbiens gegen Südkorea geendet.

Die Neuseeländerinnen rannten gegen die engagiert auftretenden Philippinas erfolglos an, der durch Jacqui Hand erzielte vermeintliche Ausgleich wurde wegen Abseits nicht gegeben (68.). Davor hatte Hand nur die Innenstange getroffen. In der Schlussphase rettete Philippinen-Torfrau Catalina Perez mit einer Glanztat den Sieg gegen die „Football Ferns“.

Ein deutscher Sechserpack

Die Kolumbianerinnen ihrerseits haben den Grundstein für den Aufstieg durch Treffer von Catalina Usme (30./Elfmeter) und Linda Caicedo (39.) gelegt. Gruppenfavorit Deutschland hatte am Montag mit einem 6:0-Sieg über Marokko den bisher höchsten Sieg bei diesem Titelkampf und auch in der ersten Runde gelandet. War dem Strafstoß im insgesamt 300. Match der Frauen-WM-Geschichte ein Handspiel vorausgegangen, profitierte Caicedo bei ihrem Treffer von einem Fehler von Yoon Young-geul. Die Torhüterin ließ den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen.

WM-Einsatz mit 16

Mit ihrer Einwechslung in der 78. Minute avancierte die Südkoreanerin Casey Phair zur jüngsten bisher bei Frauen-Weltmeisterschaften eingesetzten Spielerin. Die gebürtige US-Amerikanerin schaffte das mit 16 Jahren und 26 Tagen. Die bisherige Rekordhalterin war die Nigerianerin Ifeanyi Chiejine, die Stürmerin war bei ihrem Debüt-Einsatz bei der Endrunde 1999 in den USA 16 Jahre und 34 Tage alt gewesen. Chiejine verstarb 2019 im Alter von nur 36 Jahren. Bei der aktuellen WM trifft nun am Sonntag Kolumbien auf Deutschland und Südkorea auf Marokko.

Mehr finanzielle Fairness

Die FIFA schüttet im Rahmen der WM 2023 in Australien und Neuseeland so hohe Beträge aus wie niemals zuvor für eine Frauen-Weltmeisterschaft. Das Gesamtpaket umfasse 152 Millionen Dollar (138 Mio. Euro), präsentierte der Fußball-Weltverband vor Turnierstart eine Summe, die etwa einem Drittel des Männer-Preisgelds entspricht. Doch damit ist der Verband weit näher an gleicher Bezahlung als so manche TV-Anstalt, glaubt man FIFA-Präsident Gianni Infantino.

WM-Titel ist 270.000 Dollar „schwer“

In dem neuen Modell, das die FIFA Anfang Juni der Öffentlichkeit vorlegte, wandern rund 50 Mio. Dollar direkt als Prämien an alle Spielerinnen. Die 23 Weltmeisterinnen werden je 270.000 Dollar (245.700 Euro) erhalten. "Dank diesem beispiellosen neuen Verteilschlüssel hat jede Spielerin bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 die Gewissheit, dass sie für ihren Einsatz gemäß Turnierverlauf voll entschädigt wird", betont Infantino.

"Das Jahresgehalt von Profispielerinnen beträgt weltweit im Schnitt circa 14.000 US-Dollar. Die Beträge, die unter diesem einzigartigen neuen Modell ausgeschüttet werden, haben damit effektive und positive Folgen für das Leben und die berufliche Laufbahn dieser Spielerinnen", erklärte Infantino weiter. Die Beiträge für alle Spielerinnen des Turniers sind zudem zweckgebunden - das heißt, sie dürfen von den Nationalverbänden nicht für andere Kostenpunkte verwendet werden.

"Ich bin schon überrascht, was für einzelne Spielerinnen an Prämien möglich ist, da tut sich schon im Frauenfußball finanziell auch einiges. Ich bin positiv überrascht, dass es in der Höhe ist", verlieh Ex-ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger ihrer Anerkennung im APA-Gespräch Ausdruck. "Das war schon längst überfällig. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, das wird das ganze Leistungsniveau noch weiter anheben", meinte Österreichs Rekordspielerin Sarah Puntigam. David Aganzo, der Präsident der Fußball-Gewerkschaft FIFPRO, sprach von einem "Meilenstein" für den Frauensport.

Freilich ist bis zur totalen Angleichung an den Männer-Bereich noch ein weiter Weg zu gehen. Bei der WM 2022 in Katar betrug die Gesamtdotation 440 Mio. Dollar (400 Mio. Euro), davon bekam Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi am meisten. Doch zweifellos gibt es Bewegung: Das Preisgeld für die WM 2023 sei eine Verdreifachung gegenüber 2019 und eine zehnfache Steigerung im Vergleich zu 2015, rechnete die FIFA vor.

"Unser Ziel ist es, bei den Weltmeisterschaften der Männer 2026 und der Frauen 2027 die gleiche Bezahlung zu haben", kündigte Infantino im vergangenen März beim FIFA-Kongress in Ruanda an. Dort wurde der Schweizer für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Gleichzeitig rügte er dort die Medien, indem er Bezug auf das monatelange Gezerre um die TV-Rechte für die Frauen-WM nahm. "Wir müssen in diesem Kampf für die Gleichstellung alle auf derselben Seite stehen", sagte er. "Die FIFA erhöht ihre Schlagzahl, nicht nur mit Worten. Aber leider ist das nicht bei allen in der Branche der Fall."

Laut Infantino erhielt die FIFA für die Frauen-Übertragungsrechte Angebote, die nur ein Hundertstel der Offerte der jeweiligen Unternehmen für die Männer-WM ausmachten. "Dieselben öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die von Steuergeldern bezahlt werden, kritisieren die FIFA, weil sie Männern und Frauen nicht die gleiche Bezahlung garantiert", echauffierte sich Infantino. "Ihr zahlt uns 100-mal weniger, aber eure Einschaltquoten sind ähnlich. Vielleicht 20, 25 Prozent weniger für die Frauen als für die Männer, nicht 100 Prozent. Bieten Sie uns 20-mal weniger an, bieten Sie uns 50-mal weniger an, aber nicht 100-mal weniger!"