Auf der Suche nach den Stars von morgen

Werbung

In der Bundesliga rangiert der zigfache Meister auf Rang vier, ist im Cup heuer bis ins Semifinale vorgestoßen. Jetzt sucht der SoccerCoin USV Neulengbach die „Stars von morgen“. Also Mädels, die ihre ersten Schritte auf Topniveau machen und sich weiterentwickeln möchten. Am Mittwoch lädt der Klub talentierte Mädels von 13 bis 18 Jahren (bzw ohne Altersgrenze für Torfrauen) zum Probetraining. Los geht‘s im Wienerwaldstadion um 17 Uhr. Anmeldung: svn@neulengbach.at