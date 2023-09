Champions-League: Für St. Pöltnerinnen zählt nur der Aufstieg

Im Konzert der Großen mitspielen - darum dreht sich alles bei den Wölfinnen. Das Überwinden der Auftakthürde gilt daher für die Frauen des SKN St. Pölten nur als Zwischenziel.Wie 2022 will Österreichs Serienmeister auch dieses Mal wieder in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League dabei sein. Am Samstag (18 Uhr/live ORF Sport +) stellt sich der Truppe von Trainerin Liese Brancao PAOK Saloniki im Finale der ersten Qualifikations-Runde in den Weg. In der St. Pöltner NV Arena peilen die Gastgeberinnen ihren vierten Pflichtspielsieg in dieser Saison an.

Für die Nummer 14 Europas spricht die Qualität im Kader

Von der Papierform ist der auch zu erwarten. St. Pölten ist im Club-Koeffizienten-Ranking der UEFA auf Platz 14 zu finden, während Griechenlands Meister nur 72. ist. "Es ist so, dass wir von der Qualität ein Stück besser sind", blickt auch St. Pöltens Trainerin Liese Brancao optimistisch nach vorne. Trotzdem sei ein sehr schwieriges Spiel zu erwarten. "Sie haben jene Mentalität, dass sie kämpfen bis es nicht mehr geht", weiß die Brasilianerin.

Vorsicht vor der Viererpack-Schwedin

Ihr Team machte sich am Mittwoch im Halbfinale zwischen PAOK und Racing Union, in dem die Luxemburgerinnen mit 1:6 untergingen, von der Tribüne aus selbst ein Bild vom Gegner. Dabei fiel vor allem die 30-jährige schwedische Stürmerin Emelie Helmvall auf, die mit einem Viererpack (7., 21., 31., 41.) die Partie vor der Pause entschied. "Sie ist nicht so schnell, weiß aber genau wo das Tor steht. Und sie ist extrem spielintelligent und hat gute Pressing-Situationen", analysiert Brancao.

Mikolajova und Wenger fehlen

Viel Torgefahr geht aber auch von ihrem Team aus. Nach dem Pflichtsieg in der 1. Cup-Runde gegen den Drittligisten FSG Stetteldorf/Großweikersdorf (9:0) konnten auch in der Liga bei Austria Wien (1:0) und gegen die Vienna (5:1) Siege eingefahren werden. Gegen PAOK wolle man "von der ersten Minute an" zeigen, dass unbedingt ein Sieg her soll. Keinen Beitrag wird wohl die Slowakin Maria Mikolajowa leisten, die schon zuletzt in der Liga angeschlagen raus musste.

Claudia Wenger wird fix nicht in der Startelf aufscheinen, die ÖFB-Teamspielerin kehrte erst seit dieser Woche wieder voll ins Mannschaftstraining zurück. Risiko soll im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf keines eingegangen werden. Der Aufstieg soll unabhängig davon gelingen. "Ich weiß, dass ein bisschen Druck da ist", sagt Brancao. Das betreffe allerdings nur die aktuelle Runde. "Wir haben nicht den Druck, dass wir die Gruppenphase unbedingt wieder erreichen müssen." Dafür müsste in der 2. Quali-Runde auch noch ein Hin- und Rückspiel positiv gestaltet werden.

Tausender-Marke knacken

"Es ist natürlich ein Wunsch von uns in die Gruppenphase zu kommen. Wir haben es schon einmal geschafft, wieso nicht noch einmal?", fragt Kapitänin Jennifer Klein zu Recht. Vorerst gelte es aber von Spiel zu Spiel zu schauen. "Und in nur einem Spiel ist es immer schwierig", warnt die ÖFB-Teamspielerin. Der Heimvorteil soll genützt werden, auch wenn die Ränge alles andere als voll sein werden. "Es ist nicht förderlich, dass wir in St. Pölten auch die Domplatzeröffnung haben. Die 1.000er-Marke wollen wir aber schon überschreiten", verlautete St. Pöltens Präsident Wilfried Schmaus. Als Siegprämie winken 15.000 Euro, für den Verlierer gibt es 10.000.