Rot-weiß-rotes Duell in der Liga der Königinnen

Der heimische Frauenfußball fiebert dem internationalen Showdown entgegen. In London kommt es am Mittwoch (21 Uhr) zu einem Österreicherinnen-Duell um den Aufstieg ins Halbfinale der Champions League. Sarah Zadrazil verteidigt mit dem FC Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel der Fußball-Königsklasse gegen Arsenal mit Torhüterin Manuela Zinsberger und Laura Wienroither (früher in St. Pölten und Neulengbach am Ball) einen 1:0-Vorsprung vom Heimspiel.

Bayern-Girls strotzen vor Selbstvertrauen

Die Münchnerinnen reisen mit einer imposanten Erfolgsserie und viel Selbstvertrauen an. Zadrazil und Co. haben am Wochenende den Schlager gegen VfL Wolfsburg mit 1:0 gewonnen und damit die Tabellenführung in der heimischen Liga übernommen. Nach 14 Siegen in Pflichtspielen hintereinander sind die Hoffnungen groß, zum dritten Mal nach 2018/19 und 2020/21 das Halbfinale zu erreichen. Dort würde möglicherweise Wolfsburg warten, falls sich der VfL am Donnerstag nach dem 1:0-Auswärtserfolg gegen Paris Saint-Germain durchsetzt. Bei den Französinnen wird ÖFB-Teamverteidigerin Marina Georgieva wohl wieder nur Platz auf der Ersatzbank finden.

Wenninger träumt von Sensation bei Barca

Als Außenseiter reist auch Carina Wenninger mit AS Roma zum FC Barcelona. Die Italienerinnen, die sich in der Gruppenphase u.a. gegen den SKN St. Pölten durchgesetzt hatten, haben das Heimspiel mit 0:1 verloren und treffen am Mittwoch (18.45 Uhr) auf eine Barca-Mannschaft, die in der heimischen Liga alle 23 Saisonspiele gewonnen und dabei nur fünf Gegentreffer kassiert hat.