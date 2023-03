ÖFB-Lazarett vor Länderspieldoppel

Während die rot-weiß-roten U17-Girls mit zwei Niederlagen (jeweils 0:1 gegen die Schweiz und Slowenien) die EM-Qualifikation verpasst haben, wird's für das A-Team erst zu Ostern wieder ernst. Österreichs Frauen-Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann kann in den Test-Länderspielen gegen Belgien (7. April/20.30 Uhr) und Tschechien (11. April/19.15) in Wiener Neustadt allerdings keinesfalls aus dem Vollen schöpfen.

Die Personalsituation ist herausfordernd und sicher nicht optimal. Irene Fuhrmann

Neben den schon zuletzt fehlenden Maria Plattner (Goldtorschützin beim Sieg gegen die Belgierinnen im Vorjahr), Katja Wienerroither und Katharina Schiechtl sowie der nach einer Meniskus-OP abwesenden Julia Hickelsberger stehen nun auch Virginia Kirchberger und Ersatztorfrau Jasmin Pal verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Noch ein Monat Pause für Hickelsberger

Plattner soll laut Fuhrmann Ende März wieder fußballspezifische Einheiten absolvieren, Schiechtl nach Ostern wieder bei Werder Bremen voll einsteigen können. Kirchberger fehlt, da sie sich nach einem Ende November 2021 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch einem geplanten operativen Eingriff unterzogen hat. "Metall wurde entfernt, es schaut gut aus, dass alles planmäßig verlaufen ist", so Fuhrmann. Ebenfalls mit der Reha im Plan ist Hickelsberger-Füller. Ende April darf die St. Christophenerin wieder mit dem Ball arbeiten.

Pinther kehrt zurück

Noch keine Tendenz gibt es bei Wienerroither, die am Mittwoch einen Termin bei einem Fußspezialisten in Wien hat. "Die Sehne schmerzt weiterhin, es ist nicht abzusehen, wann sie wieder einsteigen kann", verlautete Fuhrmann. Die personelle Situation bezeichnete die Gablitzerin als "natürlich herausfordernd und nicht optimal". Andere Akteurinnen bekommen so die Chance, sich zu präsentieren. Darunter befindet sich mit FC-Zürich-Stürmerin Viktoria Pinther (früher u.a. beim SKN und in Altenmarkt) auch eine ÖFB-Team-Rückkehrerin.

Für Pal rückt die ehemalige Neulengbacherin Kristin Krammer wieder in den Teamkader. Auch Julia Magerl und Livia Brunmair können sich empfehlen.

Der Kader

TOR:KRAMMER Kristin (1. FC Köln/GER/1), KRESCHE Isabella (US Sassuolo Femminile/ITA/4), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/88)

ABWEHR:DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/6/1 Tor), GEORGIEVA Marina (Paris Saint-Germain/FRA/24/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/96/10), MAGERL Julia (SK Sturm Graz/3/1), WENNINGER Carina (AS Roma/ITA/126/7), WIENROITHER Laura (Arsenal WFC/ENG/31/1)

MITTELFELD: BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnberg/GER/0/0),DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/66/10), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/103/19), FELIX Lara (1. FC Nürnberg/GER/2/0, HÖBINGER Marie-Therese (FC Zürich/SUI/26/6), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/17/1), NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/40/5), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/131/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/7/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/2/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/106/15)

ANGRIFF:BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/90/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/3/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/15/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/28/1),



Auf Abruf:BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0/0), FUCHS Lainie (spusu SKN St. Pölten/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Tenerife/ESP/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRÖLL Valentina (SK Sturm Graz/0/0), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), PFANNER Patricia (First Vienna FC 1894/0/0), PURTSCHELLER Lilli (SK Sturm Graz/0/0), TRIENDL Lena (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)

