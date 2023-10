Die EM-Qualifikation startet

Nach einigen Testspielen im bisherigen Kalenderjahr wird es für das neue U17-Frauen-Nationalteam (Jahrgang 2007 und jünger) nun ernst: Ab dieser Woche wird die erste Runde der EM-Qualifikation ausgetragen. Ronja Leidler aus Jedenspeigen und Valentina Pötzl aus Eckartsau, die beide in der ÖFB Frauen-Akademie spielen, sind wieder mit dabei, die Auersthalerin Isabel Peterschelka steht auf der Abrufliste.

Die Mädels trafen am Dienstag zusammen und fliegen zwei Tage später nach Deutschland, am Samstag (16 Uhr) steigt in Duisburg das erste Spiel gegen Rumänien. Am Dienstag (13 Uhr) folgt das Duell mit den Gastgeberinnen, am Freitag. 20. Oktober (13 Uhr) trifft das Team von Patrick Haidbauer auf die Ukraine. Der Modus ist gewöhnungsbedürftig: Das Teilnehmerfeld wurde nach Leistungsstärke in die Ligen A und B geteilt, Österreich muss als Teil der Liga A in der Vierergruppe unter die ersten Drei kommen, um den Klassenerhalt zu sichern und den Traum von der Endrunde in Schweden zu bewahren. Gelingt dies, spielt man im März 2024 in der zweiten Runde gemeinsam mit den Top drei der sechs weiteren A-Liga-Gruppen und den Gruppensiegern der B-Liga-Gruppen um die sieben Plätze bei der Euro, die im Mai stattfindet. Ausgetragen wird sie seit 2008 jährlich.