„Geile Gruppe“ für Österreichs U19-Girls

Alles ist bereit für das große sportliche „Abenteuer“! Auf Österreichs Fußball-U19-Frauen-Auswahl warten bei der EM vom 18. bis 30. Juli schwierige Gegner. Wie die Auslosung am Mittwoch in Tubize ergab, trifft das Team von Coach Hannes Spilka in Gruppe A auf Gastgeber Belgien, Deutschland und die Niederlande. Pool B wird von Titelverteidiger Spanien, Tschechien, Frankreich und Island gebildet. Die Top zwei jeder Gruppe steigen ins Semifinale auf, Spielorte sind Tubize, Leuven und La Louviere.

Hoffnung auf volle Ränge

Spilka zeigte sich mit dem Los zufrieden. "Aus unserer Sicht haben wir eine richtig geile Gruppe erwischt, denn vor allem die Begegnung mit Belgien wird die Zuschauer sicherlich ins Stadion locken. Dazu mit Deutschland und den Niederlanden zwei Teams, die wir in der jüngeren Vergangenheit bereits schlagen konnten. Es wird eine riesengroße Herausforderung werden, der wir uns mit großer Vorfreude stellen", sagte der Coach und betonte: „Für uns ist in dieser fantastischen Gruppe alles möglich.“

Sollte den ÖFB-Frauen der Einzug ins Halbfinale gelingen, wären sie für die U20-WM im kommenden Jahr qualifiziert. Zwei Trainingslehrgänge (Spilka: „Kurz und knackig“) sind vor der Europameisterschaft geplant.

Die Gruppenspiele

Die Partien der Österreicherinnen in Gruppe A im Überblick: Deutschland - ÖSTERREICH, Dienstag, 18. Juli 2023, 17:30 Uhr / RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Niederlande, Freitag, 21. Juli 2023, 20:30 Uhr, RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Belgien, Montag, 24. Juli 2023, 17:30 Uhr, Tivoli Stadium, La Louviere