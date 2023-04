Österreichs U19-Frauen fahren zur EM

Werbung

Aufstiegsjubel pur! Die ÖFB-U19-Kickerinnen fahren beim Quali-Turnier in Italien den dritten Sieg im dritten Spiel ein. Nicole Ojukwu und Isabel Aistleitner schießen den rot-weiß-roten Nachwuchs zur Europameisterschaft. Es ist die erst zweite U19-Endrundenteilnahme nach der Premiere 2016. „Ein unglaubliches Gefühl, dieser Moment ist nur schwer zu beschreiben“, strahlt Teamchef Hannes Spilka. Der Ober-Grafendorfer setzt in seinem Team auf eine starke NÖ-Fraktion rund um St. Pöltens Lainie Fuchs und Valentina Mädl und die Neulengbacher Riege mit Anna Holl, Chiara D'Angelo, Tatjana Weiss, Laura Spinn und Backup-Keeperin Larissa Rusek.

Treffsicheres Vienna-Duo

Die Italienerinnen hatten zunächst Feldvorteile, Mariella El-Sherif (SK Sturm) rettete zweimal in höchster Not (13.) - Österreich fand nur schwer in die Partie. Mehr Druck entwickelten die Austro-Girls, die in den beiden ersten Runden Bosnien (2:0) und Griechenland (6:0) bezwungen hatten, in Hälfte zwei. Für den Führungstreffer sorgte - per Freistoß - Nicole Ojukwu von der Vienna, die italienische Torfrau ließ den Ball aus 40 Metern zwischen den Beinen passieren (54.). Die Ausgleichschance der Heimischen verteilte fünf Minuten später El-Sherif mit einer starken Reaktion.

Heber sorgt für Happy End

Nach einem Stangenschuss von Amelie Roduner sorgte Isabel Aistleitner für die Entscheidung: Langer Ball nach vorne, die Vienna-Kickerin mit OÖ-Wurzeln setzte sich gegen zwei Italienerinnen durch und lupfte die Kugel aus 30 Metern über die verdutzte Bartalini in die Maschen (80.).

Mehr als den Anschlusstreffer durch Juventus-Angreiferin Elisa Pfattner, die den Ball an der herausgelaufenen ÖFB-Torfrau vorbeischob, brachte die italienische Schlussoffensive nicht mehr. Nach dem Schlusspfiff gab's kein Halten mehr. „Wir sind heute stolz, überglücklich“, schwärmt Spilka.