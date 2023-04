Österreichs U19-Girls starten mit Sieg

Werbung

Gelungener Auftakt für die rot-weiß-roten Girls! Das österreichische U19-Fußball-Nationalteam der Frauen ist am Mittwoch in Novara mit einem 2:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina in die zweite Phase der EM-Qualifikation gestartet. Die Treffer erzielten Nicole Ojukwu per Elfmeter (18., nach Foul an St. Pöltens Valentina Mädl) sowie Vienna-Akteurin Isabel Aistleitner (47.). „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, das Führungstor hat uns dann Ruhe und Sicherheit gegeben“, analysiert Teamchef Hannes Spilka.

Die Partie mutierte auch zum „Neulengbach internen“ Gipfel: Auf Seiten der Bosnierinnen bekam's Azra Masinovic mit ihren USV-Kolleginnen Laura Spinn, Anna Holl, Larissa Rusek, Tatjana Weiss und Chiara D'Angelo zu tun (im Bild oben).

Ein Endspiel gegen die Italienerinnen

Am Samstag geht es gegen Griechenland und am Dienstag gegen Italien (Anpfiff jeweils um 15 Uhr). Das Duell mit den Gastgeberinnen dürfte Endspielcharakter haben. Spilka: „Wir sind nach Italien gefahren, um die Gruppe zu gewinnen. Dafür werden wir alles tun.“ Die Endrunde ist für Juli in Belgien angesetzt.